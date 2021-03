Zidane, contundente tras el derbi: "Es un resultado correcto, estamos vivos y es lo importante"

En un juego muy disputado, Real Madrid logró arrebatarle la victoria al Atlético de Madrid a tres minutos de final para empatar 1-1 el derbi madrileño por la jornada 26 y así continuar con vida en La Liga de España.

En la conferencia de prensa post-partido el técnico merengue, Zinedine Zidane, se mantuvo cautivador en sus declaraciones a pesar de las picantes preguntas respecto al polémico penal no sancionado por el árbitro Hernández Hernández luego de revisar en el VAR una mano del colchonero Felipe.





“Como siempre, no me meteré en arbitraje, la labor es difícil. El colegiado ha tomado esa decisión de ver la jugada y no pitar, y lo respetamos y ya está. No podemos entrar en eso, es la decisión y responsabilidad del árbitro, tenemos que respetarlo, hablando no vamos a cambiar nada. Si pita, penalti, si no pita, pues no hay penalti, los jugadores decían que era mano, la ha revisado y ha decidido no cobrarlo. Lo que me importaba era estar en el partido y eso hicimos”, declaró contundentemente.

El técnico francés reconoció que su equipo fue superado en la primera mitad, pero fue en el complemento donde mostró su mejor versión. Dejó en claro que, a pesar de no conseguir la victoria, el resultado que se obtuvo fue importante.



“Atlético se llevó la primera parte y nosotros la segunda. Se podía haber sacado más, pero al final estamos vivos, eso es lo más importante, creo que el resultado es el correcto. Es un resultado correcto, creímos hasta el final que se podía remontar”, dijo.

Karim Benzema regresó tras su lesión e igualo el derbi madrileño al minuto 87' tras una gran jugada colectiva con Casemiro.



Los objetivos están claros para Zidane con el Real Madrid, quien poco a poco incorpora nuevas armas tras encontrarse plagado de lesiones en las últimas semanas.

“El objetivo es este, seguir. Siempre puede cambiar todo, estamos haciendo las cosas bien, podemos mejorar y es lo que vamos a hacer. Sabemos que queda mucho por lo que vamos a pelear hasta el final. Tuvimos que ser más agresivos, y estar más arriba presionando, podemos tener un mal inicio de partido, pero luego hay que cambiar y eso es lo que hicimos en la segunda parte. Nosotros siempre queremos ganar, pero ahora hay que seguir porque queda mucho”, confesó.

“Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores, lo importante es que estamos arriba y creamos situaciones de gol. Benzema llevaba tiempo fuera, hoy ha metido el gol del empate. Tenemos que tener tranquilidad con estas cosas. Lo importante es ser fuertes defensivamente, defender nuestra portería y seguir con lo que estamos haciendo. Podemos tener días mejores de cara a portería y también en nuestro juego, pero hay que tener tranquilidad, estamos en el mismo barco y vamos a pelear hasta el final”, cerró.