El emotivo y conmovedor discurso de Ibrahimovic: "Todos ustedes son Zlatan, y yo soy todos ustedes"

La estrella del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha mostrado su lado más sincero y humilde en uno de los eventos de mayor atracción en Italia: el Festival de Música de San Remo.



En esta glamurosa gala, el jugador de 39 años fue invitado especial y donó los 200 mil euros recibidos por su participación, donde conmovió a más de uno con su lindo discurso cuando culminaba su presencia en el festival.

“Todos conocían a Zlatan antes de este evento, pero Zlatan vino aquí porque le gustan los desafíos, la adrenalina, le gusta crecer. Cuando aceptas un desafío es como saltar al campo, y ahí puedes ganar o perder”, empezó.



Posteriormente, Ibrahimovic hizo referencia a su trayectoria en el fútbol, donde se ha destacado por ser la figura en cada uno de los equipos en que ha militado en la última década, incluyendo su actualidad con el Milan.



“He jugado 935 partidos: he ganado, pero no todos. Gané 11 Scudettos, pero perdí algunos. Gané muchísimas copas, pero también perdí otras. Soy Zlatan aunque no lo haya ganado todo; soy Zlatan cuando gano y cuando pierdo. Hice más de 500 goles, pero fallé algunos pocos. En uno que otro penal no me fue bien. Pero fracaso no es el contrario del éxito, sino que es parte de el. En cambio, no hacer nada, es el peor error que uno puede cometer”, continuó.