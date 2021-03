Pirlo sobre la vuelta ante Porto donde necesitan remontar: "Estos son los partidos de Cristiano Ronaldo"

Su predecesor en el banquillo de la Juventus, Maurizio Sarri, no sobrevivió a la eliminación en octavos de Champions el año pasado. Andrea Pirlo y su estrella Cristiano Ronaldo saben que se juegan media temporada el martes contra el Porto, tras haber caído 2-1 en la ida.



"Conocemos la importancia de este partido, es fundamental para lo que resta de temporada, no podemos fallar", señaló Pirlo sobre la noche más importante de su incipiente carrera de entrenador.





Una eliminación ante el Porto, en la misma ronda que la temporada pasada ante el Lyon (0-1, 2-1), sería nefasta para la Juventus, que encomendó la revolución en el juego al 'Maestro' con la condición de que no se resintieran los resultados.

Sin embargo, Pirlo conoce que este tipo de juegos es donde su estrella Ronaldo más se esmera, y es que el portugués es el único que ha sacado la casta por la Juventus en las últimas dos ediciones de Champions al anotar todos los goles bianconeros en las pasadas tres eliminatorias de KO (2019: 3 vs Atlético en 8vos y 2 vs Ajax en 4tos, 2020: 2 vs Lyon 8vos).

"Estos son los partidos de Cristiano. Está motivado, pudo descansar estos días, organizamos con él un trabajo personalizado tras el encuentro contra el Spezia (martes) y está ilusionado por jugar este partido" dijo el italiano.

Cristiano Ronaldo, con un hat-trick, remontó en 2019 la eliminatoria ante Atlético de Madrid que perdieron 2-0 en la ida.

El puesto de Pirlo no está en juego. A pesar de que no es la apisonadora que acostumbraba, la Juventus está viva en todas las competiciones y el técnico cuenta con el crédito necesario para sobrevivir en caso de no tener éxito inmediato.

"Es un partido decisivo, es como una final, pero lo será también para el Porto. Debemos remontar el resultado negativo de la ida, debemos darlo todo, con lucidez en la gestión. No creo que se me juzgue por mi temporada por esto, trabajo día a día, pero mañana es decisivo", afirmó.





La vuelta de octavos, con un gol a remontar, servirá para medir el carácter de un equipo plagado de estrellas, al que le está faltando regularidad, seña de identidad de la Juventus en esta década de éxitos. Contra el Porto, un grupo compacto dirigido por Sergio Conceiçao, deberá completar una actuación como la del sábado, cuando remontó un gol en contra la Lazio para imponerse 3-1.



"Si tuviera miedo por mi futuro en el banquillo ni siquiera hubiera venido a la rueda de prensa. Debemos hacer un partido técnico, jugaremos contra un rival compacto, con líneas apretadas, tenemos poco tiempo para pensar. Tenemos que ser pacientes, no hay que tener prisa, hay que tener paciencia y moverlos", declaró contundentemente el entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo.