'Kiricocho': La insólita expresión de Carlos Bilardo que hizo enfurecer a Haaland contra el Sevilla en Champions

Eufórico y polémico, Erling Haaland mostró su faceta más rebelde dentro del terreno de juego en el empate 2-2 entre el Borussia Dortmund vs Sevilla por los octavos de UEFA Champions League el martes.

El goleador de la máxima competencia europea con 10 dianas, se robó la atención de muchos tras el pique con el arquero sevillano, Yassine Bono, luego anotar su segunda anotación del duelo en el Signal Iduna Park en Dortmund.

Todo inició tras el fallo de Haaland en un penal que el guardameta atajó y celebró en su cara. Posteriormente, la pena máxima se repitió tras confirmarse un adelantamiento de Bono, a lo que el '9' aurinegro anotó y se desquitó la burla del rival.

"El karma es así. Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé 'más me vale marcar otro gol' y eso fue lo que pasó, así que genial. Esto es algo normal en este mundo. No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa", confesó el noruego de 20 años.

Curiosamente, 'Kiricocho' fue lo que el portero marroquí le dijo a Haaland en su euforia, pero, ¿qué significa eso?

En 1982, cuando el histórico estratega argentino, Carlos Bilardo, dirigía a Estudiantes de La Plata, se enteró que había un joven hincha del club a quien apodaban 'Kirikocho' que traía mala suerte, pues siempre que iba a los entrenamientos, un futbolista se lesionaba o perdían el encuentro.

Se relata que el Doctor Bilardo adoptó a Kirikocho para que fuera el encargado de recibir a los equipos rivales con una palmadita en la espalda, antes de cada partido. Ese año, Estudiantes fue campeón y solo perdió contra Boca de local, único equipo al chico no pudo recibir.

No se supo más de Kirikocho tras ese año, pero futbolistas y entrenadores adoptaron la expresión para gritarla a un rival en una ocasión de peligro o en un penal y ésta se extendió a Europa. Incluso, Bilardo cuenta que cuando dirigió al Sevilla, ya escuchaba esa expresión en las tribunas.