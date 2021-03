¿Depay o Agüero? El fichaje estelar que prepara el Barcelona para remplazar a Messi en verano

La inminente salida de Lionel Messi del FC Barcelona ha llevado a la institución catalán a planear posibles refuerzos que puedan suplantar la baja del astro argentino. Recientemente, también un argentino sonó como un posible remplazo del capitán azulgrana, y su llegada estaría lejos de ser imposible.



Sergio “Kun” Agüero, el delantero que algún día fue la estrella del Manchester City, ha sido involucrado dentro de las conversaciones de Joan Laporta y sus asociados, quienes ya han ofertado por el ‘10’ ciudadano que finaliza su contrato en verano. Agüero podría llegar al Camp Nou gratis, cayendo como anillo al dedo al club debido a su gigante deuda económica.





Sin embargo, la no actividad del ‘Kun’ es un factor gigante para que el entrenador Ronald Koeman prefiera a hacerse de los servicios del holandés Memphis Depay, jugador que con quien ya tuvieron conversaciones antes del inicio de campaña.



El rendimiento de Agüero ha sido poco o nada en la actual temporada, donde solamente ha sido titular en tres ocasiones y no sabe lo que es convertir en Premier League. Del otro lado, Depay ha convertido 15 dianas y ocho asistencias en los 29 encuentros disputados en Ligue 1, siendo superado únicamente por Kylian Mbappé.





Si bien Memphis no llegaría al Barcelona como agente libre, sus ganancias en el club serían “sueldo COVID-19" y se convertiría en uno de los jugadores más baratos de la plantilla, según diario Sport. The Telegraph afirmó que a mediados del 2020 que el traspaso por el holandés sería alrededor de 25 millones de euros.



Si bien Depay no es un jugador joven, con 27 años se encuentra en su plenitud futbolística y se ha consagrado como el líder en ataque que el Barcelona necesita. Agüero, cerca de los 33, está en la etapa de su decadencia futbolística, aunque su fichaje por el Barcelona podría convertirse en un fenómeno mediático, contrario al del holándes.