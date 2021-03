La Volpe se destapa: "Guardiola es un vende humos, Kaká y Ronaldinho eran vagos y Diego Lainez es como Messi"

Ricardo La Volpe, fiel a su personalidad, no se guardó nada cuando se le consultó sobre exitosos personajes del fútbol moderno en el programa de YouTube de Ídolos.



Pep Guardiola, Kaká y Messi fueron unos de los grandes nombres a quien el argentino mencionó en su larga crítica, donde ni siquiera pudo salvarse el joven azteca Diego Lainez que juega en el Betis y hasta el mismo Barcelona. Esto fue lo que dijo.





Guardiola lo 'estafó': Una vez fui a ver a Guardiola en una conferencia para entrenadores y en su pizarra con el láser enseñaba cómo jugaba el Barcelona, lo cual era una antigüedad, así que le dije que me devolviera la plata porque lo que vi yo ya lo sabía de memoria. Fui pensando que tal vez aprendía algo, pero la verdad no aprendí nada. ‘Hay una nueva metodología, los famosos rondos’, es un vendehúmos, no hay nada nuevo, eran los espacios reducidos hace años atrás. Cuando digo que Guardiola vuelve a poner vigente el 4-3-3 lo digo porque los jóvenes creen que es moderno. Se olvidan de que ese 4-3-3 lo usaba Menotti cuando Argentina salió campeón en 1978.



Maradona por encima de Messi: Messi es el mejor de esta época. Pero creo que Diego fue más que Messi, más completo. Era un jugador impresionante. Era pasador, desequilibrante, tenía más carácter. El problema es que Argentina no jugó nunca para Leo como para Diego.



Ronaldinho y Kaká eran "vagos": En la Copa Confederaciones 2005, cuando nos enfrentamos a la Brasil de Kaká, Ronaldinho, Adriano y Robinho, de la única manera que les dije a los mexicanos que podíamos ganar era ganándole la espalda a Kaká y Ronaldinho, que no van a bajar. Les ganamos porque eran vagos.





Diego Lainez es como Messi: Es como Messi, más libre, chiquitito, hábil, buen pasador, buena definición... No es un jugador de trabajo defensivo. Él tenía que haberse ido al Ajax, a Holanda, un equipo más formador, que juega más vistoso. Diego Lainez se equivoca porque va a un equipo, el Betis, en el que lo ponen como un cuarto volante, un mediocentro por fuera. Cuando yo trabajé con él, nunca jugó ahí. No sé si tiene el oficio. Y si no, lo va a tener que aprender. Diego es un segundo punta.

El Barcelona sin ideas: "Vienes jugando un 4-3-3 y siendo la sensación mundial, dando espectáculo, así que no entiendo como cuando se va un Iniesta, no consigues un Iniesta, por qué cuando se fue un Xavi no consigues un Xavi. El Barcelona perdió el rumbo. ¿Por qué trajiste los jugadores con esas características? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Si logras que el mundo hable de un Barcelona ganador, competitivo, vistoso, por qué cambias?".



'Cholo' Simeone y Pochettino, a la altura de Guardiola: El 'Cholo' puede estar a la altura de Guardiola en la élite, pero a mí no me gusta, al igual que Pochettino, ni siquiera me gusta Mourinho. Los pongo en la élite por lo que han logrado, pero no me siento frente al televisor a ver jugar a su equipo porque me vayan a gustar cómo juegan.