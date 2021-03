El grande de Europa que se retira de la batalla por Messi: ''Seguirá en el Barcelona, hay que respetarlo''

Desde que amagó con salir del Barcelona en el pasado mercado de verano, Lionel Messi ha sido relacionado con el PSG, Manchester City y la Juventus. Pero lo cierto es que uno de los primeros clubes que intentó sacarlo del equipo catalán fue el Inter de Milán.

Por parte del conjunto nerazzurro ahora la situación es diferente y creen que el argentino no se moverá del Camp Nou, por lo que han confirmado que se retiran de la lucha.

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, habló con ONtime Sports sobre la posibilidad de que Messi vaya al club italiano y fue contundente: ''¿Leo un día en el Inter? No podemos decir que sí porque es jugador del Barcelona hay que respetar su carrera y su club. Y por respeto al nuestro, no me gusta hablar de estas cosas''.

Y añadió: ''Creo, sin embargo, que Messi seguirá ahí en el Barcelona''. El 'Pupi' mantiene una gran relación con su compatriota y en Italia aseguraban que su presencia era un de las claves para ilusionarse con el delantero.

Sin embargo, el Inter nunca pudo llegar a una conversación formal para intentar su fichaje. Hasta se había especulado con una compra de un departamento por parte del rosarino en el lugar más caro de Milán y a solo 20 minutos del San Siro.

Sin embargo, con las declaraciones de Zanetti, el sueño del Inter de contar con Messi se disolvió por completo.

Leo acaba su contrato al finalizar la presente temporada y su futuro sigue siendo una incógnita, pese a que Joan Laporta ganó las elecciones y regresó a la presidencia azulgrana.