¿Por qué James Rodríguez no juega con el Everton?: "Tuve que parar algunos días, lo primero es la salud"

La zurda mágica de Merseyside en Liverpool ha parado por unas semanas por su bien y por el bien del fútbol.



La estrella del Everton de Inglaterra, James Rodríguez, ha vuelto a ser mermado de las canchas debido a las incomodidades musculares que le han acompañado a lo largo de su carrera y que a sus casi 30 años le podrían afectar más de lo esperado.





"Venía varios meses con grandes molestias que no me dejaban estar bien, entonces tuve que parar algunos días y creo que estaré algunos más. Ya pronto estaré jugando, no es nada grave, pero me tenía que recuperar de todas estas incomodidades. Quiero acabar bien la temporada porque todo lo que se viene a finales de marzo, abril y mayo es muy complicado; también viene la Copa América en junio, así que por eso paré un poco, lo primero es la salud", declaró James.



El ‘10’ colombiano se ha perdido los últimos encuentros de los ‘Toffees’ por precaución según comento el estratega del equipo, Carlo Ancelotti, quien ha sido capaz de extraer su mejor versión.



“Hay muchos rumores con James. Jugó muy bien ante el Manchester United, también lo hizo ante el Liverpool, pero no estaba en su 100%, tenía algunos problemas menores y por el hecho de que vamos a tener partidos muy importantes al final de esta temporada, decidimos que lo mejor era que se recuperara completamente", dijo ‘Carletto’.