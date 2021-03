ExBorussia Dortmund ataca contra Klopp: "Sentí que era injusto y que confiaba más en otros, fue amargo"

Tal vez muchos no lo recuerden, pero hubo un colombiano dentro de la época dorada del Borussia Dortmund cuando era dirigido por Jürgen Klopp.



El delantero Adrian Ramos llegó al equipo alemán en 2014 para suplantar la salida del goleador Robert Lewandoski. Su pasaje en el Dortmund no fue gratificante y esto se debe al ahora estratega del Liverpool, quien no le brindó confianza e hizo que viviera un momento duro en su carrera.





"Pensé que estaba en la película equivocada o alguna maldición estaba sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio. Klopp confiaba más en otros jugadores. Según él, yo no entrenaba lo suficientemente bien. Una vez incluso me sacó del equipo por motivos deportivos. Eso fue amargo", confesó en una entrevista con Goal.



Ramos tachó a Jürgen como injusto, pero que a pesar de sintió su confianza solamente al principio, aprendió mucho con él, aunque no de la manera en la que esperaba.



“Sentí que era injusto. Después de todo, no era el único jugador con fluctuaciones de forma. Sí, hay días en los que no alcanzas la meta ni siquiera en los entrenamientos. ¿Es por eso que soy peor jugador? No. Se trata de confianza y, aunque aprendí mucho con Klopp, solo sentí su confianza al principio", declaró el ‘cafetero’.