''Pocos lo saben, Ilaix no es su nombre'': confirman cómo se llama realmente el futbolista del Barcelona

Ilaix Moriba se ha convertido en uno de los tesoros del FC Barcelona. El mediocampista de 18 años es uno de los jovénes que ha hecho debutar Ronald Koeman esta temporada y ya marcó su primer gol oficial con la camiseta azulgrana en tres apariciones en LaLiga.

El futbolista fue fichado el año pasado por el Barça B y su contrato vence en 2022. Sin embargo, con las actuaciones que ha mostrado y la relación que comparte con Messi, seguramente extenderá su vínculo pra convertirse en todo un referente de la institución.

Uno de los 'secretos' mejor guardados del canterano es su nombre. Su padre, Mamady, confirma que su hijo realmente se llama Moriba Kourouma Kourouma y no Ilaix como todos lo conocemos.

''Pocos lo saben. Él se llama Moriba. Ilaix no es su nombre. Somos musulmanes. Y le decimos Ilaix por su abuelo. Los musulmanes tenemos un momento para hacer la peregrinación a la Meca, cuando vas y vuelves, ese nombres es Ilaix. Cuando yo la haga, la gente me llamará Ilaix Mamady. Cuando tú vuelves a tu país, todo el mundo te llamará Ilaix. Eres otra persona para Dios'', comenzó explicando el progenitor del jugador azulgrana.

Y añadió: ''Cuando nació Moriba, en ese momento su abuelo había hecho la peregrinación y ya lo llamaban todos Ilaix Moriba... por eso le puse el nombre por el que conocían a su abuelo. Es como si tú tienes tres hijos y les pones a todos José porque su abuelo se llama José, entonces se podrían llamar Manuel José o Ángel José, pues lo mismo pero con Ilaix''.

Por último relató que ''es un acompañante del nombre que solo lo puedes dar si has hecho la peregrinación. Yo por ejemplo, me llamo Mamady porque la persona que me dio el nombre no la había hecho. Si yo ahora hago la peregrinación, todo el mundo me llamará Ilaix. Si yo la hago e Ilaix tiene un hijo, ese hijo se llamará Ilaix Mamady. Es la tradición. Si no la hago, se llamará Mamady''.