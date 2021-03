Zidane, directo sobre la nueva lesión de Hazard: "Son cosas que no puedo explicar"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que "son cosas que no puedo explicar", tras volver a perder a su extremo belga Eden Hazard para el encuentro de Champions League contra el Atalanta del martes.



"No va a estar en condiciones. Son cosas que no te puedo explicar. Espero que va a ser poca cosa", dijo Zidane en la rueda de prensa, previa al partido de vuelta de octavos de final de la Champions.



"Algo está pasando. Es un jugador que nunca se lesionó en su carrera. No te puedo explicar más, estamos con él, lo queremos ayudar y espero que en breve esté con nosotros otra vez", añadió Zidane pidiendo paciencia a la afición para el internacional belga.





Hazard reapareció el sábado contra el Elche (2-1) tras superar una lesión en el muslo izquierdo que lo tenía parado desde finales de enero, pero este lunes ya no se entrenó con el equipo.

"Sabemos el jugador que es. Nuestros aficionados quieren ver a Eden Hazard jugar, como el club, como el staff, el entrenador… Pero en este momento no se puede, vamos a tener paciencia y esperar", cerró el técnico merengue.





En un breve comunicado médico,el Real Madrid informó este lunes de que el internacional belga sufre "una lesión muscular en el psoas derecho", sin precisar el tiempo de baja del jugador.





Zidane quitó hierro a la ausencia del belga asegurando que "hay gente muy buena aquí" para cubrir las bajas de los lesionados o los sancionados como Casemiro. El Real Madrid afronta el encuentro con la ventaja del 1-0 de la ida, pero francés recuerda que "el objetivo es hacer un gran partido, sin pensar que con el partido de ida lo tenemos".



"Hay un rival muy fuerte que viene, con sus virtudes y sus cualidades y tenemos que hacer un gran partido para pasar", aseguró Zidane. "Van a venir aquí a ganar el partido, claramente, no me cabe ninguna duda, van a venir aquí para ganar y vamos a tener que hacer un gran partido", añadió el técnico merengue.