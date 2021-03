La petición de Zidane al Real Madrid con Eden Hazard: "Algo está pasando con él"  

Zidane habló este lunes en rueda de prensa previo al decisivo partido contra el Atalanta por los octavos de final en la Champions League.

El entrenador comentó de lo difícil de la eliminatoria y de la nueva lesión de Hazard. El DT le hizo una petición al Real Madrid con el belga.



Es una final para el Madrid



"Es lo único que tenemos en la cabeza. Es una final. Es partido de vuelta y para pasar hay que hacer un gran partido. Hay un rival que viene con muchas virtudes".



La ventaja que sacaron en la ida



"Hay que partir de cero. No hemos hecho nada. Tenemos que mostrar muchas cosas para pasar la eliminatoria. No hay que pensar que con la ida lo tenemos hecho, claro que no".

Atalanta



"Creo que van a venir aquí a ganar, no me cabe ninguna duda".



Nueva lesión de Hazard



"No va a estar en condiciones para estar con nosotros. Ahora vamos a sacar en breve. Son cosas que no puedo explicar. Espero que sea poca cosa".



La petición al madridismo con el belga



"Pido a la afición que espera a Hazard. Sabemos el jugador que es. Los aficionados quieren ver a Eden Hazard jugar, como el club, el entrenador y sus compañeros. Hay que tener paciencia y esperar".



Hazard y sus problemas



"Algo está pasando. Nunca se ha lesionado en su carrera y esto es nuevo para él. Yo no puedo explicar más. Todos le queremos ayudar. Espero que esté con nosotros pronto".



Las lesiones en el equipo



"No creo que haya un problema. Tenemos a gente muy competente aquí y que está muy cerca de los jugadores. Nosotros buscamos lo que está pasando, claro. Al final son cosas que en el fútbol pasan. Hemos hablado de la pretemporada, de los partidos, de la cabeza... Aquí hay gente muy buena para los jugadores. Estamos recuperando a jugadores, ahora hay menos lesiones".

La baja de Casemiro



"No va a estar y hay otros jugadores que van a jugar y que lo van a hacer bien. Nunca me preocupan estas cosas. Tenemos jugadores para hacer un gran partido".