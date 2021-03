Revelan detalles del polémico examen de ciudadanía que hizo el uruguayo Luis Suárez en Italia

Ha pasado casi año ya desde que Luis Suárez, ahora jugador del Atlético de Madrid, se metió en el centro de la polémica por un examen de ciudadanía que hizo en Italia para obtener la doble nacionalidad de ese país.

El diario La Repubblica tuvo acceso al informe del interrogatorio al que fue sometido el delantero uruguayo, entonces jugador del Barcelona, en la investigación sobre el examen de italiano amañado que le permitiría conseguir el pasaporte de Italia y facilitar su fichaje por la Juventus Turín.

En el mismo el charrúa reconoció que una profesora de la Universidad para Extranjeros de Perugia le envió en septiembre un adjunto "a estudiar bien" porque contenía las preguntas que le "podían hacer" en el examen para que se le entregara el pasaporte italiano.

"El profesor me envió un (archivo) adjunto, diciéndome que lo estudiara bien porque se podía pedir en el examen", dijo Suárez en un interrogatorio.

El delantero también contó que se enteró por primera vez del interés del Juventus en agosto, cuando recibió una llamada del vicepresidente del club, Pavel Nedved, y que a continuación habló con el director de fútbol, Fabio Paratici.

"Recibí una llamada de Nedved y luego otro de Paratici. Al principio fue solo para saber si estaba interesado en una negociación. Después de eso mi abogado se ocupó de ello".

Y agregó: "Paratici me dijo que me llamaron porque pensaban que tenía el pasaporte italiano como mi mujer. Le contesté que no lo tenía, que solo había empezado el trámite pidiendo todos los certificados necesarios en los países en los que viví".

Suárez se sometió al examen amañado el 17 de septiembre y, tras superarlo, recibió una llamada de Paratici para ser felicitado, aunque dos días después le llamó el presidente del Juventus, Andrea Agnelli, para expresar su disgusto por el hecho de que la negociación no podía cerrarse.

"Dos o tres días después del examen de lengua, Agnelli me agradeció el esfuerzo que había hecho para liberarme del Barcelona. Pero me dijo que con el fútbol, nunca se pueden hacer planes precisos", cerró.