¿Está bromeando? La insólita respuesta Gabigol tras ser arrestado: "Lo único que yo juego son videojuegos"

Son muchos los jugadores que han sido atrapados en discotecas u otros eventos en medio de la pandemia por coronavirus, pero, ¿arrestados? Sin duda han sido pocos.



Dentro de ese sector está el famoso futbolista brasileño Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, quien fue detenido la madrugada del domingo en una fiesta con cerca de 200 personas en un casino clandestino en São Paulo, a pesar del toque queda de queda impuesto en la que es la mayor ciudad de Brasil con contagiados de COVID-19.







El atacante del Flamengo acaparó la atención por su arresto, pero también cuando alzó la voz respecto a ello. Y es que Barbosa brindó un insólito argumento respecto a la ilegal reunión donde fue participe junto a sus conocidos.



“La verdad es que no estoy acostumbrado a ir al casino, lo único que juego son a los videojuegos. Estaba con mis amigos y fuimos a comer, y cuando me iba, llegó la policía y les dijo a todos que se fueran al suelo. Me faltó sensibilidad por mi parte, era mi último día de vacaciones y estaba feliz de estar con mis amigos", inició.

Gabigol fue noticia en Brasil tras ser arrestado en São Paulo.

"Además, usé mascarilla, y alcohol en gel, pero cuando me di cuenta de que había un poco más de gente de la autorizada en el lugar, me iba a retirar”, cerró el jugador de 24 años a la cadena Rede Globo.

De acuerdo con Infobae, el comisario Eduardo Brotero, responsable por la operación de la Policía Civil, explicó que todas las personas detenidas en el casino fueron liberadas para evitar aglomeración dentro de la propia comisaría pero que algunos serán procesados por promover juegos ilegales de azar o por violar las medidas restrictivas impuestas para frenar la pandemia.







“Trate de esconderme con paños en la cabeza, detrás de las chicas y sillas que estaban en el palco de lujo en el casino”, dijo Gabigol. Sin embargo, ciertos medios aseguraron que este se escondió “debajo de una mesa” cuando las autoridades intervinieron.



De acuerdo con la policía, la mayoría de personas que estaban en el casino estaban sin mascarillas, entre ellas Gabriel Barbosa. El brasileño conquistó con la ‘Carinha’ los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue goleador en 2018 y 2019 de la liga brasileña, así como de la Copa Libertadores en 2019 donde fue héroe y campeón con Flamengo.