¡Emotivo! El espectacular mensaje de Cristiano a Pelé, tras superar el récord de goles oficiales del brasileño

Cristiano Ronaldo festejó el domingo un nuevo hat-trick en su carrera profesional, tras anotar los tres goles con los que Juventus se impuso 3-1 a Cagliari por la Serie A.

El triplete anotar por el goleador portugués no pasó desapercibido en el mundo del fútbol y la leyenda del fútbol brasileño, Pelé, le envió un bonito mensaje al crack luso por superar su récord de goles oficiales marcados en su carrera.

El mensaje de Pelé a Cristiano: "Mi único lamento es no poder abrazarte"

CR7 no se quedó atrás y le respondió con un emocionante y respetuoso texto en sus redes sociales al icónico jugador sudamericano, considerado por muchos como uno, sino el mejor, futbolista de la historia.

"Las últimas semanas estuvieron llenas de noticias y estadísticas considerándome el máximo goleador mundial de la historia del fútbol, ​​superando los 767 goles oficiales de Pelé. Aunque estoy agradecido por ese reconocimiento, ahora es el momento de explicar por qué no reconocí ese récord hasta este momento", inició el escrito de Cristiano.

"Mi eterna e incondicional admiración por el señor Edson Arantes do Nascimento, como el respeto que tengo por el fútbol de mediados del siglo XX, me llevó a tener en cuenta su marcador de 767, asumiendo sus nueve goles con el equipo del Estado de Sao Paulo , así como su único gol de la Selección Militar Brasileña, como goles oficiales", continuó.

"El mundo ha cambiado desde entonces y el fútbol también ha cambiado, pero esto no significa que podamos simplemente borrar la historia según nuestros intereses", añadió CR7.

El emotivo texto prosigue con unas agradables palabras de admiración hacia Edson Arantes do Nascimento.

"Hoy (domingo), cuando alcanzo la meta oficial de 770 goles en mi carrera profesional, mis primeras palabras van directo a Pelé. No hay jugador en el mundo que no se haya criado escuchando historias sobre sus juegos, sus metas y sus logros, y yo no soy la excepción. Y por esa razón estoy lleno de alegría y orgullo al reconocer el gol que me puso en la cima de la lista de goleadores del mundo, superando el récord de Pelé, algo que nunca podría haber soñado mientras crecía como un niño de Madeira".

Cristiano también aprovechó para mostrar su gratitud a todos los aficionados que siguen de cerca su trayectoria y a sus familiares.

"Gracias a todos los que formaron parte de este increíble viaje conmigo. A mis compañeros, a mis oponentes, a los fanáticos del hermoso juego en todo el mundo y, sobre todo, a mi familia y amigos cercanos: créanme cuando les digo que no podría haberlo hecho sin ustedes".

Por último aseguró que en su carrera aún le faltan muchos retos y récords por superar.

"¡Ahora no puedo esperar a los próximos juegos y desafíos! ¡Los próximos registros y trofeos! Créanme, esta historia aún está lejos de terminar. ¡El futuro es mañana y todavía queda mucho por ganar para la Juventus y Portugal!".

"¡Únete a mí en este viaje! ¡Vamos!", cerró.