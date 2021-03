Rafa Mir sobre Messi y su doblete: “El Barça juega con uno más”

El joven delantero del Huesca y anotador en el descuento ante el Barca, Rafa Mir, ha soltado una jocosa reacción cuando le han consultado sobre Messi quien ha marcado un doblete en la victoria 4-1 de los culés.

“¿Messi? Juegan con un jugador más”, dijo Rafa Mir, quien pasó por la cantera del Barcelona. Y es que el argentino sorprende a veteranos y jóvenes, a rivales y compañeros. “Jugar con Leo es una gozada. Yo disfruto cada día con él. También en los entrenamientos. Es el mejor. Cada vez que toca el balón puede pasar algo”, sostuvo Pedri.

Una jornada especial para el joven jugador del Barcelona: se sumó, por primera vez, a la convocatoria de la selección española. “Para mí es un orgullo representar a nuestro país. No todo el mundo lo consigue. Estaba con mis padres esperando a ver si Luis Enrique me daba la oportunidad. Ahora me toca seguir trabajando”, contó el volante canario.