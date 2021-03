Exfutbolista en Francia: "Me pusieron una pistola en la cabeza durante 10 minutos y mi hija de cuatro años lo vio"

Increíble pero cierto, el robo sufrido por la familia de Ángel Di María y Marquinhos, ambos jugadores del PSG, no es algo nuevo que sucedió en Francia. Los sudamericanos que residen en París fueron víctimas de hurtos materiales en su propio hogar el domingo, a pesar de que sus seres cercanos se encontraban en el lugar.



Varios futbolistas como Choupo-Moting, Thiago Silva, Sergio Rico y Mauro Icardi han sufrido atracos y hasta secuestros en el país galo, y hasta en el peor de los casos estuvieron al borde de la muerte.





Tal es el caso del ahora exfutbolista Florent Balmont, quien era el centrocampista del Lille francés en 2008. Ese año, él vivió un asalto a carne propia con los criminales que hurtaron su hogar, drama que relató a la revista Le Parisien.



“Esa noche estaba durmiendo en casa. Jugaba al día siguiente. Eran las cinco de la mañana. Tres personas abrieron la puerta y me dijeron que habían venido a buscar las llaves de mi coche, que estaba en la parte delantera. Tiraron a mi esposa en el suelo. Me pusieron una pistola en la cabeza durante unos 10 minutos. Mi hija tenía cuatro años. No salió del dormitorio de arriba, pero lo vio todo", inició a relatar.





Florent se retiró del fútbol durante la pandemia, jugaba para el Dijon de la Ligue 1, pero a pesar de que el acontecimiento sucedió hace más de una década, su vida cambió desde lo sucedido aquella noche.



"El club había puesto agentes desde las ocho de la tarde hasta las seis de la mañana. Durante este período, pasamos todas nuestras noches en la misma habitación, mi esposa, mi hija de 4 años y la menor, que en ese momento tenía 11 meses".



"Mi esposa y yo nos las arreglamos para superarlo solos. Pero a mi hija le persiguió durante varios años", cerró el francés.