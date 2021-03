El crack que ama a Messi y que lo ayudó en su carrera: ''Mi hijo se llama Thiago Mateo por él''

Se espera que la locura y el fanatismo venga por parte de los aficionados hacia Messi, pero este no es el caso ya que hay un futbolista que tiene al rosarino como su máximo referente.

Yeferson Soteldo, crack del Santos y que fue una de las figuras de la Copa Libertadores 2020 y lo sigue siendo en la 2021, sorprendió al revelar una rareza de su vida personal, directamente vinculada con el capitán del Barcelona.

El mediocampista venezolano ha sido comparado con Messi por su estatura (1.60 metros) y asegura que la figura del argentino lo ha ayudado para alcanzar sus metas y seguir desarrollándose como futbolista.

''Se hablaba mucho de mi altura al comienzo. Si eres un niño débil de mente, quizás abandonas, y casi lo hago. Pero no era débil, y entendí que no debía llevarme por esas palabra. Messi me ayudó en eso. Lo vi siempre, y fue un referente para mí. Si él llegó a ser uno de los mejores, por qué yo no. Tenía un estilo similar y si bien no iba a tener su nivel, podía superarme personalmente'', explicó en un diálogo con el sitio oficial de la FIFA.

En esa misma línea, Soteldo confesó: ''Es un ídolo. Mi primer hijo, que lo tuve a los 18 años, le puse Thiago Mateo, por Messi (así se llaman dos de los hijos de Leo). Pensar a los 18 años que iba a ser papá me asustó, pero me ayudó a madurar, y mi carrera dio un salto. Fue una bendición de Dios''.

Con 23 años, el venezolano se ha convertido en un referente del fútbol de su país y su valor en el mercado actual ronda los 8 millones de euros. Su contrato con el Santos vence en 2023.

El pequeño extremo logró superar los prejuicios gracias a su fortaleza mental y a su gran admiración por Messi.

