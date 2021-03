Nahuel Guzmán confiesa que fue rechazado por Manuel Neuer en la final del Mundial de Clubes: "Me dijo que no"

Tigres hizo historia en febrero al disputar la final del Mundial de Clubes frente al Bayern Múnich con quien perdió por la mínima 1-0 tras un gol polémico de Paavard donde estuvo involucrado Robert Lewandoski.



Al final del juego, los jugadores del conjunto mexicano dieron sus camisas para intercambiarlas con las estrellas del equipo bávaro. Todos los integrantes del Tigres tuvieron un final feliz, menos el arquero Nahuel Guzmán, quien fue rechazado por Manuel Neuer.





"En los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé. Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer", relató “El Patón” al diario La Nación de Argentina.



La negación del guardameta alemán se puede deber a su conversación con el artillero Lewandoski, con quien Guzmán conversó un par de segundos respecto a la anotación que pautó la victoria alemana.





"Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice 'fue mano'. No me podía quedar con eso”, inició contando.



"Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él, y llegó a ‘Lewa’ y le tiré mis dos clases de inglés. 'Congrats', le dije. Y agregó: 'Touch in your hand', así. Y me responde: '¿In my hand?’ No, no'. Entonces le digo: 'Bueno, dale, ya está, en la repetición se ve que si'. Claro, de todo eso no me entendió nada. Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo. No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer…", confesó el argentino.