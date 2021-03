¡Imperdible! Mourinho explota ante sus jugadores en el Tottenham: "Siento pena, no respetan su profesión"

Aún con estrellas de gran nivel y un técnico de prestigio, el Tottenham Hotspur no fue capaz de avanzar a los cuartos de final en la UEFA Europa League tras sufrir una vergonzosa eliminación ante el modesto Dinamo de Kiev.



El conjunto dirigido por José Mourinho ganó solventemente por 2-0 la ida de los octavos y encaminó su pase hacia siguiente ronda, mismo que perdió tras dejarse remontar 3-0 en la prorroga luego de un heroico hat-trick de Mislav Orsic.



Mourinho no se reservó nada e hizo jugar a la mayoría de sus estrellas, entre ellas Kane y Bale, pero también Dele Alli, Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Erik Lamela y el arquero Hugo Lloris, quienes según el estratega portugués no han respetado su profesión tras su pésima actuación el jueves.





"Nunca me ha gustado que haya gente en el fútbol que hable en primera persona cuando gana algo. Para mí, ganamos, perdemos y empatamos. Nunca huyo de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que estoy decepcionado por la diferencia de actitud entre los dos equipos. Siento pena porque el mío es el que no ha conseguido poner sobre el campo ya no los principios básicos del fútbol, sino de la vida, que son respetar tu profesión y dar todo lo que tienes", afirmó el técnico del Tottenham tras el duelo a la cadena BT.



"Solo puedo pedir perdón a los aficionados del Tottenham por lo que ha pasado, y esperar que se sientan igual que yo. Hoy era una situación a vida o muerte, y esta vez nos ha tocado morir. En otros partidos he tenido la misma sensación, pero hasta que no acabe la temporada no podemos dejar de intentar dar lo mejor de nosotros", dijo Mou.



El entrenador luso fue a visitar el camerino del Dinamo de Zagreb para felicitarles por su clasificación una vez que el juego finalizó. Sin duda, un bonito gesto de Mourinho.



“Acabo de salir del vestuario del Dinamo donde me fue para elogiar a los chicos y me siento triste que no es mi equipo que llevó un triunfo basado en actitud y compromiso, ellos sí. Ellos lo dejaron todo, sangre, sudor y energía, incluso lágrimas de felicidad al final. Fueron muy humildes y comprometidos, tengo que alabarles".

"Luego está mi equipo. No parecía que estuvieran jugando un partido importante. Quizás para alguno de mis jugadores no era importante, pero para mí sí lo es. Decir que estoy triste es quedarse bastante corto. Acepto todas las críticas que vengan hoy desde dentro y fuera del club, pero, sinceramente, no las necesito. Me siento profundamente dolido por lo que nos ha pasado”, cerró.