Estrella del Barcelona confiesa cómo fue su prueba con el Real Madrid: "Me miraba el escudo y sabía que..."

La joyita del Barcelona, Pedri González, entró el viernes a las cabinas 'Tu dirás' de Rac1 en Diario Marca y confesó algunas curiosidades que quizás no muchos sepan.



La estrella de 17 dejó en claro su afecto hacia el entrenador Ronald Koeman y una de las leyendas del Barcelona, además contó cuando alguna vez vistió la camiseta del máximo rival del club.





¿Está contento Messi?: "Cuando salen los resultados, está más contento. Como todo el mundo de la plantilla".



¿Messi se queda?: "Prefiero no hablar de eso con él. Es una decisión que tiene que tomar él. Y nosotros, a disfrutar de él mientras esté aquí. Claro, por mí que se quede muchos años más. Es él el que tiene que tomar la decisión y yo no me meto ahí".



¿Sensaciones sobre Ronald Koeman?: "Me sorprendió mucho porque yo pensé que no era lo que es. Es un tío que apuesta mucho por la cantera, que nos da consejos para que mejoremos, sobre todo, que disfrutemos de lo que estamos haciendo. Y si disfrutas, te va a salir mucho mejor".



¿Tendrá continuidad Koeman?: "No es una decisión que tenga que tomar yo, pero a mí me gustaría que siguiera. Si no sigue por lo que sea, le deseo toda la suerte del mundo, porque me ha dado mucha confianza esta temporada".