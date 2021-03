Exentrenador del Real Madrid: "Nunca les hablé de Messi antes de un clásico para evitar el miedo"

El Real Madrid ha sufrido a Lionel Messi desde sus inicios en el Barcelona, y al igual que cada técnico que ha pasado por el banquillo merengue en los últimos 16 años, el italiano Carlo Ancelotti fue víctima del astro argentino.



Carletto ahora entrena al Everton de la Premier League donde comanda el indomable Manchester City, rival que atemoriza a Inglaterra a quien enfrentan este sábado por los cuartos de final de FA Cup. Ante esta situación, el italiano confesó que hace lo mismo con los ‘Toffees’ que hacía en el Real Madrid antes de un clásico: “La estrategia Messi”.





"Cuando yo estuve en el Real Madrid, jugamos muchas veces contra Messi, que era uno de los mejores rivales, y nunca les hablé de él a mis jugadores antes de un clásico para evitar que se asusten. Así que igual, intento no hablar demasiado del City”, confesó.



“En vez de hablar de Messi, apuntaba otras cosas. Todo el mundo conoce a los jugadores y la calidad individual del City. Céntrate en lo que tienes que hacer. Estoy satisfecho porque esta semana funcionó bien. No sé si podremos mostrar la misma calidad que en los entrenamientos, pero eso espero”, declaró Ancelotti.





Para cerrar, Carlo dejó en claro lo que se debe de hacer en los duelos de alto riesgo ante rivales de calidad, aunque lo cierto es que cuando afrontaba un clásico español no le sirvió de mucho con Lionel Messi enfrente. El astro argentinó anotó tres goles en cuatro juegos ante el Real Madrid cuando lo dirigió el italiano desde 2013 hasta 2015.



“En este tipo de encuentros tienes que mostrar tu calidad y no intentar defender la calidad del oponente. Si te concentras en tu juego, no tienes que preocuparte demasiado por tu oponente", concluyó.