¡Le prohiben cosas y no le dejan salir! Bayern Múnich "encarcela" a Hansi Flick para que no diriga a Alemania

El presidente del Bayern Múnich indicó este domingo que dijo "sin equívocos" a su entrenador Hansi Flick que no lo dejará libre para convertirse en seleccionador de Alemania, y le pidió que regresara la calma tras tensiones internas con el director deportivo.



Desde que Joachim Löw anunció que dejaría la Mannschaft tras la Eurocopa (11 de junio - 11 de julio), Hansi Flick, que fue su adjunto entre 2006 y 2014, deja planear la duda sobre sus intenciones de dejar el club o no antes del fin de su contrato en 2023.





Pero el patrón del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, afirmó que la marcha de Flick está excluida.



"No es una probabilidad, es un hecho. Queremos cumplir lo que contractualmente hemos decidido y se lo he expresado sin equívocos", dijo este domingo en el diario Die Welt. Añadió que el interesado había tomado nota "de manera profesional" de ello.



Pero no es seguro que este capítulo esté cerrado, ya que Hansi Flick, pese a sus triunfos en el club (6 títulos la pasada temporada), tiene una relación conflictiva con su director deportivo, Hasan Salihamidzic, en relación a la política de fichajes del Bayern. Karl-Heinz Rummenigge pidió calma en este aspecto.





"Son asuntos de familia y en este sentido debemos tener cuidado de no hacerlo peor que la familia real de Inglaterra", señaló, aludiendo a las tensiones recientes en los Windsor tras una entrevista al príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle.



Hansi Flick mostró públicamente estas últimas semanas su malestar, antes de excusarse hace unos días por las palabras duras contra su director deportivo en el autobús del equipo, que fueron filtradas por la prensa. Flick señaló que tuvo el miércoles una entrevista con Hasan Salihamidzic para limar diferencias, añadiendo que quería mirar hacia adelante, sin convencer completamente a la prensa alemana.