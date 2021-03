Hora, fechas y partidos: Así será el inicio de las apasionantes eliminatorias europeas rumbo a Catar 2022

Francia, defensora del título mundial, Portugal, campeona de Europa, y Bélgica inician el miércoles ante Ucrania, Azerbaiyán y Gales respectivamente la clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022, que se iniciará sin público en la gran parte de los estadios debido a la pandemia.

A tres meses de la Eurocopa (11 junio-11 julio), donde defenderá el título de campeón que logró en Francia, el equipo luso inicia la clasificación ante Azerbaiyán en 'casa' de Cristiano Ronaldo.



Debido a las restricciones sanitarias, Portugal jugará como local ante Azerbaiyán en Turín, la ciudad de la Juventus, club en el que 'CR7' sigue agrandando su leyenda.



Encuadrado en el grupo A, Portugal luego se desplazará a Serbia el sábado y a Luxemburgo tres días después. El seleccionador Fernando Santos no podrá contar en esta concentración con los lesionados Pepe y Rui Patricio. Les sustituyen Luis Neto y el arquero del Olympiakos José Sa.

En la llave D, Francia, coronada campeona mundial en Rusia-2018, inicia la reconquista en París ante Ucrania.



Enfrentarse a la 'Zbirna', dirigida por el Balón de Oro Andrei Shevchenko, es un duro comienzo en un grupo de clasificación en el que también juegan Kazajistán y Bosnia, a los que Francia visitará a continuación durante esta tregua internacional.



Los Bleus superaron sin problema a la selección ucraniana en octubre, pero entonces presentó un efectivo muy debilitado por una ola de contagios al covid-19, que principalmente afectó a sus estrellas del Shakhtar Donetsk.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES



Grupo A

Serbia - Irlanda (1:45 P.M)

Portugal - Azerbaiyán (1:45 P.M)



Grupo D

Finlandia - Bosnia (1:45 P.M)

Francia - Ucrania (1:45 P.M)



Grupo E

Estonia - República Checa (1:45 P.M)

Bélgica - Gales (1:45 P.M)



Grupo G

Turquía - Holanda (11:00 A.M)

Letonia - Montenegro (1:45 P.M)

Gibraltar - Noruega



Grupo H

Chipre - Eslovaquia (1:45 P.M)

Malta - Rusia (1:45 P.M)

Eslovenia - Croacia (1:45 P.M)



PARTIDOS DEL JUEVES



Grupo B

Suecia - Georgia (1:45 P.M)

España - Grecia (1:45 P.M)



Grupo F

Escocia - Austria (1:45 P.M)

Moldavia - Islas Feroe (1:45 P.M)



Grupo J

Leictenstein - Armenia (1:45 P.M)

Alemania - Islandia (1:45 P.M)

Rumania - Macedonia del Norte (1:45 P.M)



Grupo I

Hungría - Polonia (1:45 P.M)

Andorra - Albania (1:45 P.M)

Inglaterra - San Marino (1:45 P.M)



Grupo C

Italia - Irlanda del Norte (1:45 P.M)