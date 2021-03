Posible regreso: Luis Suárez podría dejar el Atlético y retornar al Liverpool este verano, informan medios ingleses

Con 34 años, Luis Suárez continúa dejando su ficha de goleador en lo más alto del fútbol élite a pesar de ser desprendido por el Barcelona en el pasado verano.



El atacante charrúa suma 19 goles y dos asistencias en los 25 juegos disputados esta temporada en La Liga, donde es el líder de un Atlético de Madrid puntero que ha mostrado su mejor versión en los últimos años con “Lucho” en la ofensiva.





Su buen rendimiento esta campaña ha rendido frutos, y es que desde Inglaterra, los diarios The Sun y Daily Mail, han confirmado los rumores que vinculan al ‘9’ colchonero con su exequipo el Liverpool de Inglaterra.



Informan que el conjunto de los ‘Reds’ planean hacerse de los servicios del uruguayo si su estrella, Mohamed Salah, abandona Anfield Road este verano.



Con el Liverpool Suárez mostró su versión más de ‘killer’, donde concretó 82 goles en los 133 juegos que disputó antes de marcharse al Barcelona en 2014.





“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando”, declaró recientemente el artillero charrúa, haciendo referencia a su “desprecio” por el Barça.



“Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, confesó Suárez sobre su futuro.