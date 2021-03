''Messi va a cada partido a asesinarte, va a matar y no le importa si sos su amigo''

La mayoría de los arqueros, o sino todos, le tienen temor a Messi porque saben que es sinónimo de gol. Así lo ha confesado Wilfredo Daniel Caballero, guardameta de 39 años que tuvo que enfrentar a su paisano en repetidas ocasiones cuando defendía la meta del Málaga.

El famoso Willy hizo memoria y fue sincero al recordar la cantidad de goles que recibió de Leo: ''El otro día que repartieron las cervezas, a mí me llegaron unas cuantas (en relación a la firma de bebidas que patrocina al delantero). Me tocó enfrentarlo y me tocó sufrirlo, porque él va a cada partido para asesinarnos a los arqueros. A los arqueros, a los defensas, va a matar. Y matar significa hacer la mayor cantidad de goles posibles'', explicó en un diálogo con 90 Min.

Asimismo, el veterano portero del Chelsea aseguró que Messi siempre buscará hacerte el mayor daño posible, futbolísticamente hablando, sin importar si son buenos amigos.

''No le importa si lo conocés, si sos argentino, si sos amigo. Después se queda hablando con vos y saludándote y todo lo demás, pero en esos 90 minutos él tiene una misión: si puede llenarte a goles, te llena'', explicó.

A Caballero le preguntaron quiénes son los delanteros más letales a los que se enfrentó y volvió a poner al capitán del Barcelona en la cima. ''Sin duda a Leo Messi. Otro más que podría decirte es Robert Lewandowski, que gracias a dios lo enfrenté pocos partidos porque es un animal'', reconoció.

Los porteros de Argentina

Por otro lado, Willy admitió que siente empatía por dos arqueros argentinos. ''Me siento identificado con Emi Martínez y Marchesín, porque cuando estuve en Málaga, lo estaba haciendo bien y no me reconocieron (para la selección). A lo mejor tenés que pasar a un Manchester City o Chelsea, estar de suplente y por el nombre del club hace más ruido''.

Caballero nombró a los que deberían ser los guardametas de la Albiceleste. ''Te puedo decir que Marchesín lo está haciendo muy bien, el 'Patón' Guzmán también en México. Mi colega en el Aston Villa la está rompiendo toda (Emi Martínez). Tanto Armani como Andrada lo están haciendo bárbaro. Hay que dar gracias que tenemos una gran cantidad de buenos arqueros, que años atrás no había o no se reconocía tanto''.

Con la edad que tiene, el portero se resiste al retiro y se mantiene como suplente en el Chelsea. ''Sé el lugar que tengo que ocupar, no puedo reclamar esa regularidad. Me la puedo reclamar a mí mismo cuando termine la temporada, porque va a finalizar mi contrato y puedo decidir lo que realmente quiera'', cerró Willy.