Dembélé y su pasión oculta por un equipo de la Premier: "Ve todos sus partidos y pide camisas"  

Ousmane Dembélé está viviendo su temporada más dulce desde que es jugador del FC Barcelona, el francés goza de la confianza de Koeman y las lesiones lo han comenzado a respetar.

El "Mosquito" ya jugó en países como Alemania y España, pero en las últimas horas se ha revelado que tiene una pasión oculta por un equipo de la Premier League.



Se trata del Leeds United, el galo es gran seguidor del equipo inglés y no solo eso, también les pide camisas a los jugadores del club.





A los que les ha solicitado la indumentaria son Patrick Bamford y Kalvin Phillips con la ayuda del portero francés Illan Meslier, también futbolista del Leeds que dirige Marcelo Bielsa.

Bamford fue quien contó todo sobre Dembélé: "Después del partido, me dijo: ' Necesito tu camiseta, por favor'. Le dije: 'Sí, no hay problema, ¿para quién es?'. Él respondió: 'Dembélé'. Pregunté si era el de Barcelona. Dije: '¿Qué, quiere mi camiseta?' Y él dijo: 'Sí, el tuyo y el de Kalvin (Phillips), porque es un gran hincha del Leeds, ve todos los partidos'. Le dije: '¿Es en serio? Vale, pero quiero que me dé el la suya'. Y así, el otro día en FaceTime, a medianoche, me llama y me muestra la camiseta del Barça con el mensaje: 'A mi hermano Bamford', Dembélé".