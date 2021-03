Sorpresa: El jugador todo terreno del Real Madrid que se iría gratis al Bayern Múnich en verano

Multifuncional y cumplidor, pocos jugadores en el Real Madrid pueden cumplir tal difícil función, pero solamente hay uno que ha disputado casi toda la temporada sin jugar en su posición natural y ha pagado con creces, sin embargo, corre peligro de salir en verano.



Lucas Vásquez, 29, aún no renueva con el conjunto blanco y podría marcharse gratis a partir del 30 de junio si la situación no se revierte. Diario AS aseguró que el Bayern Múnich ha tomado cartas en el asunto y ya metió los papeles para intentar hacerse con los servicios del volante para el próximo mercado.





El jugador gallego quiere permanecer en el Real Madrid, pero estos no han presentado una propuesta que le guste a lo largo de los meses, por lo que su salida del club tras seis temporadas es inminente.

Lucas Vásquez ha jugado como lateral derecho en casi toda la temporada tras las prolongadas lesiones de Dani Carvajal y Álvaro Odriozola. Según AS los contactos han sido fluidos en las últimas semanas entre la directiva bávara y el entorno de Lucas. La negociación ha avanzado bastante y las posturas están cercanas, aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado. Los próximos días podrían ser definitivos para conocer el destino final del jugador merengue.





La mala propuesta de renovación de parte del Real Madrid se debe al que el club busca priorizar la continuidad de jugadores con potencial como Vinicius y Rodrygo y cree que la permanencia de Vásquez podría cortar su proyección.



Zinedine Zidane también ha tomado alzado su voz e hizo saber a Lucas su deseo que permanezca en la institución blanca donde ha conqusitado 12 títulos, pero este ve con buenos ojos marcharse al conjunto bávaro donde podría culminar su carrera en un equipo de élite y con titularidades de por medio.