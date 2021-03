¡Quiere traer a su mejor socio! La curiosa petición de Cristiano Ronaldo para quedarse en la Juventus

Cristiano Ronaldo aún no asegura su futuro en la Juventus de Turín de cara a la próxima temporada, y es que el equipo italiano ha afirmado que se desprenderán del portugués si un equipo realiza una oferta mínima de 25 millones de euros, según informa AS.



Sin embargo, hay una manera de que Ronaldo se pueda quedar por más tiempo en el conjunto bianconeri. El objetivo se ve muy difícil de realizar, pues se trata de fichar al mejor jugador que reside en el Real Madrid desde que el luso se marchó a la Juventus, misma que ha plasmado su deseo de retenerlo de acuerdo con Paul Nedved, vicepresidente del club.





“Cristiano es intocable. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará. Lo que suceda a continuación se verá. Cristiano, tanto a nivel técnico como de imagen, nos dio un impulso hacia el olimpo del fútbol. En su nivel técnico no se puede decir nada: marcó más de 100 goles en 120 partidos”, dijo el exfutbolista checo.



Gazetta Dello Sport informó que Ronaldo tiene en sus planes también continuar, pero que su decisión final se concretaría hasta final de temporada que es donde se espera que le digan que le traerán su más apreciada petición: Un Benzema.

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema conquistaron cuatro Champions League en un lapso de cinco años con el Real Madrid. Si bien, Juventus no podría fichar al artillero francés, de acuerdo con este diario existe otras opciones para la ‘Vecchia Signora’ las cuales podrían cumplir el papel que hacía Karim con CR7 en España: Una de ellas ya jugó con ellos y le dejaron ir, mientras que la otra podría llegar gratis tras ser agente libre.





Estamos hablando de Moise Kean, el exbianconeri que pertenece al Everton y brilla en el PSG donde actualmente está cedido, y Sergio ‘Kun’ Agüero, quien no continuará en el Manchester City, por lo que es uno de los tesoros más cotizados para el próximo verano.



Kean podría no solo ser el acompañante de Cristiano en la delantera, si no, ser el jugador a futuro de la Juventus una vez que el luso decida dejar Turín. Agüero bien no es tan joven, su experiencia y calidad podrían alejar a Ronaldo a realizar el trabajo sucio y enfocarse solo en anotar, misma situación que ocurría cuando era el socio de Karim Benzema.