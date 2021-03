"Hazard es el jugador más vago que he visto, cuando entrenabamos nos esperaba parado hasta finalizar"

La trayectoria de Eden Hazard en el Chelsea tan brillante y exitosa que cautivó la atención de grandes clubes con el paso de los años, sin embargo, el futbolista no era un ejemplo a seguir cuando a disciplina se refiere una vez que el árbitro soplaba el pitido final de un juego cada de semana.



Muchos excompañeros del ahora jugador del Real Madrid han sacado a la luz la forma en que el belga se preparaba para los encuentros con los ‘Blues’. Varios dijeron que comía chatarra en el vestuario, otros que dormían y uno confesó que hasta jugaba al Mario Kart en su Nintendo.



Las lesiones y su inconsistencia en el conjunto merengue se puede deber a este estilo de disciplina que Hazard sostenía en Inglaterra, donde fue compañero del nigeriano John Obi Mikel, recordado futbolista del Chelsea que compartió vestuario con el belga un par de temporadas y confesó lo que era tratar con él en los entrenamientos.





"Cuando estábamos entrenando, él nos esperaba parado hasta que acabáramos. Es el jugador más vago que he visto, pero luego los domingos siempre era el mejor del partido. Era increíble", declaró el exjugador para The Athletic.



"Siempre he dicho que Hazard es uno de los jugadores más dotados. Lo tenía todo: velocidad, potencia, habilidad, técnica... Estaba justo detrás de Messi y Cristiano Ronaldo. Pero solo si él quería", continuó.