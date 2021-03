Francia reacciona con un triunfo cómodo en Kazajistán a pesar de un penal fallado por Mbappé  

La campeona mundial Francia, tras la decepción del empate 1-1 en casa ante Ucrania en la primera jornada, despertó en la segunda al ganar por 2-0 en su largo desplazamiento a Kazajistán, este domingo en Nur Sultán, en la fase de clasificación europea al Mundial-2022.

Ousmane Dembelé derribó la muralla kazaja en el minuto 20, con un potente disparo cruzado justo desde la entrada del área. Sergiy Malyi (44), en contra, firmó el otro tanto de los 'Bleus'.



Kylian Mbappé fue suplente en este partido y entró en el partido en el minuto 59, cuando salió del césped Anthony Martial, que había tenido un problema físico poco antes.



El atacante del París Saint-Germain falló en el 75 un penal que habían cometido sobre él mismo.



En el 47 se anuló por fuera de juego un gol a Antoine Griezmann, en un partido en el que los hombres de Didier Deschamps fueron claramente superiores.



"Está bien, aunque podríamos haber aumentado el marcador. Hemos permitido lucirse a su veterano arquero (Aleksandr Mokin, de 39 años). Hemos cumplido el trabajo", valoró Deschamps a la televisión TF1.

Con estos tres puntos, Francia se pone con cuatro unidades y lidera el grupo D, donde este domingo se disputa otro partido, entre Ucrania y Finlandia, que tienen cada una un punto tras la primera jornada, por lo que una de las dos selecciones podría alcanzar a los galos.



Kazajistán jugaba este domingo su primer partido en el grupo y queda en último lugar, sin puntuar.



"Pido a los hinchas y a vosotros (los periodistas) que no seáis muy duros con nosotros. No se puede reprochar nada a los chicos, estuvieron a la altura", estimó el seleccionador de Kazajistán, Talgat Baysufinov.



El partido de este domingo se disputaba en el moderno Astana Arena, a 4.700 kilómetros de París, donde los jugadores franceses tuvieron que adaptarse al cambio de cuatro husos horarios, al césped sintético y a las bajas temperaturas.



Deschamps hizo rotaciones y únicamente el arquero Hugo Lloris y el atacante Griezmann repitieron en el once de entrada respecto al utilizado en el partido ante los ucranianos.

A pesar de todas las circunstancias y los pequeños obstáculos, Francia no se dejó sorprender por un modesto equipo, que ocupa apenas el puesto 122º en el ránking FIFA, y cumplió su misión antes de la visita a Bosnia en Sarajevo, el miércoles en la tercera jornada.