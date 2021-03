Luis Enrique confiesa que el casi ridículo de España ante Georgia es "el partido que más ha sufrido"

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró aliviado este domingo tras remontar y ganar 2-1 a Georgia en un clasificatorio para Qatar 2022, admitiendo que ha sido "el partido que más he sufrido".



"En cuanto a sensaciones, ha sido quizás el partido que más he sufrido desde el principio hasta el final, pero sólo por el alegrón final merece la pena la película", dijo Luis Enrique tras el partido.



"Que iba a ser díficil ya lo dije ayer y más difícil que esto veo pocos partidos, Georgia estuvo a muy buen nivel defensivo, como Grecia pero con mayor peligro en las transiciones", aseguró el español en rueda de prensa.

'La Roja' comenzó perdiendo el partido ante la número 89 del ranking FIFA a partir del minuto 43'. Para su furtuna, con anotación de Ferran Torres al 56' emparejó la situación para que el 90+4' Dani Olmo expulsará el grito de triunfo para toda España.



"Ha sido muy difícil, con muchas circunstancias adversas y le hemos dado la vuelta con más empeño y siendo más atrevidos de lo que fuimos en la primera parte. Para mí, en la primera parte ha faltado atrevimiento. No me importa fallar, yo lo que promuevo es que da igual el fallo, lo que importa es intentarlo", explicó.



"Podemos perder por ser imprecisos, por jugar mal, por ser temerosos, pero no por intentarlo. Estoy preocupado, muy preocupado de cara a Kosovo, pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea, si nos falta fútbol, si nos falta precisión, si nos falta finura, pues será con el corazón, con la cabeza o con lo que sea, pero España tiene que estar en el próximo Mundial", aseguró.", insistió Luis Enrique.

El exestratega del FC Barcelona dejó en claro que harán lo posible para clasificar a Qatar 2022, aunque para ellos deberán vencer a modestos rivales, en el papel, que no le pondrán las cosas fáciles.

"No contemplamos no estar y ya vemos que los rivales no regalan nada. Sergio Ramos está bien, ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier cosa que haga con Ramos va a generar polémica. Estoy acostumbrado", sentenció Luis Enrique, que afirmó que el capitán del Real Madrid no sufre ningún problema tras no jugar este domingo.