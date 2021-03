Alexis Lalas, ex figura de Estados Unidos: "Esto es muy doloroso de ver, es otro rotundo fracaso"

La selección de Estados Unidos volvió a cosechar un nuevo fracaso a nivel colectivo tras ser eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 este domingo a manos de Honduras, quien ya lo había hecho en la edición pasada.



El conjunto Sub-23 de las barras y las estrellas no se cuelan al certamen desde Pekín 2008, por lo que la frustración en la afición y medios gringos se ha hecho notar, en este caso, por Alexi Lalas, excapitán de la selección de EUA y analista en Fox Sports.





“Reconozco que debo ser maduro, pues tengo 50 años y soy un padre de familia, pero este es el deporte y es casi incomparable con cualquier otra cosa en la vida. Esto es doloroso, muy doloroso de ver y como lo dije durante el ‘Cooling Break’ la selección de Estados Unidos está integrada por jugadores profesionales, no son tipos sin experiencia procedentes de la universidad, por lo que esto es otro rotundo fracaso”, dijo el periodista estadounidense tras la semifinal disputada en el preolímpico de Guadalajara.



Lalas comentó que, a pesar del fracaso, este hecho no representa la actualidad del fútbol de la nación norteamericana.



“¿Es esto una referencia a lo que está pasando actualmente en el fútbol del país? No, seguimos en buenos y positivos días con el gran talento que tenemos afuera, sin embargo, no tuvimos suficiente de eso para vencer a Honduras y clasificar al certamen”, continuó.





Para finalizar, el analista felicitó a la escuadra catracha por la clasificación a Tokio e hizo referencia a lo sucedido la última vez que Estados Unidos fue eliminado por la garra catracha rumbo a Rio 2016.



“Felicidades a Honduras por la manera que jugaron, lo cierto es que la última vez que esto pasó terminamos en un bar muy borrachos por el tequila y creo que este podría pasar más tarde”, cerró con risas.