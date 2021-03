Cristiano Ronaldo los expuso: La excusa de la UEFA ante la inexistencia del VAR en las eliminatorias mundialistas

La UEFA aseguró que la pandemia del covid-19 es la responsable de que no se esté utilizando el VAR (videoarbitraje) en la fase de clasificación para el Mundial-2022 después de las críticas por la no concesión de un claro gol a Cristiano Ronaldo que habría dado la victoria a Portugal frente a Serbia (2-2) el pasado sábado.

"En 2019, la UEFA propuso a la FIFA la puesta en marcha del VAR en los clasificatorios al Mundial, pero el impacto de la pandemia y razones de logística llevaron a aplazar la implantación del VAR en la fase de grupos de la Europa League y a retirar la propuesta de implantación en la clasificación" para la Copa del Mundo, explicó la máxima instancia del fútbol europeo en un comunicado este lunes.



El VAR se introducirá en la fase de grupos de la Europa League, la segunda competición continental de clubes a partir de la próxima temporada.





"El VAR tampoco se usó en la Liga de Naciones en otoño de 2020 y nunca se ha utilizado aún para una fase clasificatoria a una Eurocopa", añadió la UEFA.



- Gol 'fantasma' no concedido a CR7 -

En las dos primeras jornadas de clasificación europea para Catar-2022 ya ha habido varias decisiones polémicas, aunque la más controvertida fue la que afectó a Portugal el pasado sábado en su visita a Serbia.



En el último minuto del tiempo añadido, con empate a dos goles en el marcador, el árbitro no concedió gol en un remate de Cristiano Ronaldo que claramente traspasó la línea antes de que la pelota fuera despejada por el defensa Stefan Mitrovic.



Esa decisión del holandés Danny Makkelie dejó en evidencia la falta de la Tecnología de Gol (GLT por sus siglas en inglés) en estos encuentros decisivos para la clasificación a una Copa del Mundo.

Molesto con la decisión del árbitro, Ronaldo protestó airadamente, lo que le valió una tarjeta amarilla, y al retirarse del terreno de juego tiró al suelo el brazalete de capitán de la selección lusa.



"Ser capitán de la Selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre he dado y seguiré dando todo por mi país, esto no cambiará nunca. Pero hay momentos difíciles de lidiar, sobre todo cuando sientes que se ha perjudicado a todo un país. ¡Levantar la cabeza y afrontar ya el próximo desafío! Força Portugal", escribió el delantero de la Juventus en su cuenta de Instagram tras el partido.



El diario portugués A Bola publicó este lunes una entrevista con Makkelie en la que el árbitro reconoce que se disculpó por el error cometido.

"Todo lo que puedo decir es que pedí perdón al seleccionador, el señor Fernando Santos, y al equipo portugués por lo que sucedió", declaró el colegiado de 38 años.



- Quejas e incomprensión de los protagonistas -

Más allá de los sucedido con Portugal, el defensa español Iñigo Martínez aseguró que el penal que supuso el empate de Grecia contra España en la jornada inaugural no se habría concedido de haberse utilizado el VAR.



El entrenador de Irlanda Stephen Kenny también reclamó un penal a favor de su equipo en el encuentro contra Serbia.



"¿Por qué no hay VAR? Lo hay para unos partidos y para otros no. No entiendo el por qué. No podemos hacer nada al respecto ahora", reclamó Kenny a la televisión de su país RTE.



El VAR y la tecnología de gol se están utilizando habitualmente en los principales campeonatos europeos y en la Liga de Campeones de la UEFA.

La FIFA introdujo la tecnología de gol en el Mundial-2014 y el VAR cuatro años después, en Rusia.



En su reglamento para Catar-2022 está contemplada la posibilidad de utilizar la tecnología en la fase de clasificación.



"En enero de 2021, la FIFA se enteró de que la UEFA había tomado la decisión de no implantar el VAR en los clasificatorios europeos debido a la evolución y a las restricciones por la pandemia del covid-19", admitió a la AFP un portavoz de la FIFA.



La fase clasificatoria europea para Catar-2022 continuará esta semana con la disputa, martes y miércoles, de la tercera jornada.