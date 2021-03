Holanda se da un festín ante la modesta Gibraltar y encarrila rumbo a Qatar 2022

Holanda saldó su visita a Gibraltar con una goleada 7-0 en partido de la tercera jornada del grupo G de clasificación europea para Qatar-2022, en la que el líder de la llave, Turquía, tropezó al empatar 3-3 contra Letonia.



Al equipo neerlandés le costó abrir el marcador frente a la modesta selección gibraltareña (número 195 del ranking FIFA) y sólo lo logró a cuarto minutos para el descanso, por medio de Steven Berghuis (41).



Pero Gibraltar acusó el golpe del tanto recibido y en la segunda parte fue un festival 'Oranje', con goles de Luuk de Jong (55), Memphis Depay (61 y 88), Georginio Wijnaldum (62), Donnyell Malen (64) y Donny van de Beek (84).



Con esta victoria, Holanda parece definitivamente recuperada de su derrota en el primer partido en Turquía, sumando 6 puntos con los tres del triunfo frente a Letonia en la segunda fecha.

Estadio Victoria donde juega sus partidos Gibraltar.

OTROS RESULTADOS

Precisamente, Turquía mantiene la cabeza del grupo G pese a no pasar del empate a tres goles este martes contra Letonia.



Kenan Karaman abrió el marcador para los turcos nada más comenzar (2) y Hakan Calhanoglu aumentó la ventaja pasada la media hora (33), pero Roberts Savalnieks redujo diferencias antes de la pausa (35).



El capitán Burak Yilmaz volvió a colocar a los locales con dos goles de ventaja tras transformar un penal (52), pero los letones no se rindieron y lograron empatar con tantos de Roberts Uldrikis (58) y Davis Ikaunieks (65).



Este resultado no sólo favorece a Holanda, sino también a Noruega, que logró una importante victoria 1-0 en su visita a Montenegro.



El único tanto del partido no lo anotó la estrella nórdica Erling Haaland, sino su compañero Alexander Sorloth (35).



El grupo está muy apretado, con 7 puntos para Turquía y 6 para Holanda, Noruega y Montenegro.



Solo el primero tiene asegurada su clasificación para el Mundial, mientras que el segundo deberá buscar su billete en dos eliminatorias de repechaje.