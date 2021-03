Keylor Navas desvela cuál es su 'secreto' para atajar en los penales: ''Me digo a mí mismo...''

Keylor Navas fue pieza clave para que el PSG eliminara al Barcelona de la Champions y avanzara a los cuartos de final, donde se enfrentarán al vigente campeón del torneo, el Bayern Múnich.

El arquero costarricense le atajó un penal a Messi en la vuelta de los octavos de final y paró otro unos días después contra el Lille en la Copa de Francia.

En una entrevista concedida al canal oficial del PSG, Keylor explicó el ritual que sigue cuando tiene que enfrentarse ante una pena máxima. El guardameta asegura que ''no trato de intimidar al adversario'', algo que suele ser habitual en muchos porteros.

''Yo no soy el que tira el penalti, pero intento concentrarme'', dijo Navas, antes de desvelar su 'secreto' para detener los lanzamientos desde los 12 pasos.

''Confío en que Dios me dé la paz y la calma para tomar la decisión correcta. Y me digo a mí mismo que voy a detener el penalti. A menudo no puedo hacerlo, muchos jugadores son muy hábiles y disparan bien. Pero si tengo la oportunidad de detenerla, hago todo lo posible por aprovecharla. Gracias a Dios ya lo he conseguido unas cuantas veces. No trato de intimidar al rival, es un momento de tensión para todos, sólo hay que prepararse, comprender la situación y darlo todo'', explicó el tico.

El esperado encuentro ante el Bayern es el próximo 7 de abril en el Allianz Arena y la vuelta se jugará seis días más tarde en París.

Con 34 años, Navas se ha convertido en todo un referente del fútbol europeo y su contrato con la entidad francesa acaba en junio de 2023. Su valor en el mercado actual asciende a los 10 millones de euros.