Escándaloso: Erling Haaland atraviesa por su peor racha goleadora en su carrera y sorprende al mundo

El jugador sensación en el fútbol europeo está atravesando por su peor racha goleadora en toda su carrera a pesar de ser un fenómeno mediático y futbolístico en el Borussia Dortmund desde su arribo en enero de 2020.



El delantero Erling Haaland vivió en la pasada fecha FIFA de marzo sus partidos más grises en su corta carrera, pues apenas tiene 20 años y aunque es el segundo máximo goleador de la Bundesliga en la campaña con 21 goles, no explotado de igual manera con su selección nacional.





Halaand se ha quedado cortó en sus primeros tres duelos eliminatorios mundialistas con Noruega, país al cual defiende y con quien no fue capaz de romper la red rival ni una tan sola vez, a pesar de que jugó contra una de las naciones peor ranqueadas en el mundo.

Erling Haaland fue incapaz de anotar con su selección Noruega por cuarto juego consecutivo. Contra Gibraltar, rankeada en el puesto 195, los vikingos no tuvieron problemas y le vencieron 3-0, contra Turquía las cosas se fueron de cabeza y cayeron en casa por 1-0, finalmente ante Montenegro sufrieron para ganar por la mínima 1-0 y así sellar la primera jornada internacional del año, aunque sin buenas sensaciones.





Pues su estrella Erling Haaland no tuvo un impacto real en los tres partidos, donde ni siquiera colaboró con una asistencia, no digamos un gol. Es la primera vez que el monstruo del área noruego no anota en tal cantidad de juegos de manera consecutiva.



Previamente, el ‘9’ del Borussia Dortmund tampoco había anotado con su selección en el triunfo ante Irlanda del Norte en 14 octubre, aunque tres días antes protagonizó un hat-trick ante Rumania, siendo esa vez la última vez que anotó con los escandinavos.