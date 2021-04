Sergio Ramos se rompe: revela el motivo de su lesión y los partidazos que se podría perder

Vuelven las malas noticias en el Real Madrid. Sergio Ramos nuevamente está con molestias y según confirmó este jueves el club, se trata de una ''lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda''.

El técnico que llamó a Ramos para sacarlo del Real Madrid

El conjunto blanco no habla, como generalmente lo hace, de plazos de recuperación y solo refleja que el capitán queda pendiente de evolución.

Ramos solamente jugó cuatro minutos en el triunfo de España sobre Kosovo por las eliminatorias mundialistas, saltando al minuto 86, y cae antes del partido contra el Eibar y en la previa de una semana decisiva con los dos duelos frente al Liverpool y otro con Barcelona por la Champions y Liga, respectivamente.

Tras confirmarse que estará en la clínica, el defensor, que acaba de cumplir 35 años, se refirió a su lesión en Instagram.

Polémico like de Ramos en Instagram que causó revuelo

''La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel'', inicia relatando el central, que pasa a explicar cómo se produjo su nuevo infortunio.

''Ayer, tras el partido (ante Kosovo), me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular'', comenta Ramos, tal y como ha informardo el Real Madrid previamente.

Dolido por una nueva lesión

Pese a que aún se desconoce cuánto tiempo estará fuera, el zaguero lamenta que no podrá estar con su equipos para los próximos partidos.

''Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolverles sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmiten. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma, cerró.