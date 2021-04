''He jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano y tienen mil millones de cosas más que yo''

Mientras su futuro sigue en el aire porque todavía no renueva con el PSG (su contrato vence en 2022), Kylian Mbappé dialogó con la emisora 'RMC Sport' y se comparó con Messi y Cristiano Ronaldo.

El joven delantero lo tiene claro, aunque asegura que siempre trata de sentirse el mejor jugador de todos para poder rendir al máximo nivel.

''Cada vez que salgo a un campo siempre me digo a mí mismo que soy el mejor y, sin embargo, he jugado en terrenos donde estaban Messi y Cristiano. Son mejores jugadores que yo, tienen mil millones de cosas más que yo. Pero en mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites y tratas de dar lo mejor de ti. Por supuesto, a veces la gente no lo entiende porque creo que quizás también hay esa barrera que se crea en relación a este tema, donde no se explica realmente qué es el ego'', explicó Mbappé.

Y añade: ''Para la gente, el ego es simplemente no darle un penalti a un amigo, tener mejor salario que el jugador del equipo rival. No es solo eso, también es en la preparación. Es algo personal, superarse a uno mismo, va mucho más allá de esa cosa superficial de decir 'yo, yo, yo'. Pero creo que hay bastante que decir al respecto''.

En cuanto a las críticas, comentó que ''muchas veces me criticaron por no marcar goles. Yo estaba muy joven en el equipo y me gustaba hacer espectáculo. Pero no metía muchos goles. Me acuerdo de varios de mis entrenadores que me decían que había que marcar en el fútbol de hoy en día. Y para marcar gol había que repetir gestos''.

Quiere otro Mundial y ganar la Champions

Mbappé confesó que ''quiero ganar una segunda Copa del Mundo. No podemos decir que es algo suplementario en tu trayectoria. Normalmente, una Copa del Mundo es la culminación de una carrera, una cosa que trabajas para tu equipo. He tenido la oportunidad de ganarla con 19 años. Mi ambición es la de ganar una segunda. Tenemos un caldo de cultivo increíble y no podemos esperar 20 años para ganar otra''.

Por último opinó sobre la Champions: ''es una cosa muy importante. Si la gano, tendré muchas emociones, como con el Mundial. La Champions, a nivel de clubes, es lo máximo''.