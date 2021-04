''Cristiano Ronaldo no es inmortal, hay que venderlo; Dybala es el futuro de la Juventus''

La Juventus no pasa por una buen momento con Andrea Pirlo en el banquillo y a eso se le suma los problemas económicos derivados por la crisis del coronavirus y por el nuevo fracaso en Champions.

Por si fuera poco, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala no tienen garantizado su futuro en el club. La prensa española ha especulado con que el portugués estaría dispuesto con volver al Real Madrid mientras que 'La Joya' estaría puesto en el mercado de verano.

Sin embargo, Angelo Di Livio, una de las voces autorizadas para hablar de la Juventus, asegura que el argentino no debe ser vendido y en todo caso sería el delantero luso.

''La Juventus no puede vender a un jugador como Dybala. En mi opinión, es el futuro de la Juventus. Cristiano Ronaldo no es inmortal, aunque siempre nos sorprende. Veo a Dybala en el futuro de la Juventus'', dijo el exjugador italiano a la Gazzetta dello Sport. ''En todo caso hay que vender a Cristiano y no a Dyabala'', insitió.

Mejor conocido como 'Soldatino', no dudó en mandar una recomendación a las oficinas de la 'Vecchia Signora', puesto que la institución está en campaña para reconstruir la plantilla de cara a la temporada 2020-21 y podrían perder al argentino gratis, ya que su contrato termina el próximo verano.

Mientras que Cristiano tiene vínculo hasta 2022, pero su alto salario y las finanzas del equipo lo ponen como un candidato a salir, aunque desde adentro de la entidad han declarado en varias ocasiones que seguiría.