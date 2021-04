Liga de España: ¿Cuáles son los ocho partidos que le restan al Real Madrid, Barcelona y Atlético?

Real Madrid fue el gran ganador en esta última jornada (30) de la Liga de España luego de triunfar en el clásico español 2-1 sobre el Barcelona con goles de Benzema y Kroos. Los blancos, con este enorme triunfo, se instalaron en la segunda posición de la clasificación.

Los tres puntos cosechados en el clásico hicieron que el equipo de Zidane sumara 66, uno menos que el alicaído líder, Atlético, que ostenta 67 unidades. En el tercer peldaño se estaciona el Barcelona de Ronald Koeman con 65. Una tabla de posiciones muy apretada y impensada, después que los colchoneros tuvieran una ventaja de 12 puntos de diferencia con dos juegos menos.



Y a falta de las últimas ocho jornadas, que son 24 puntos, Real Madrid es quien, en papel, la tiene más fácil máxime porque todavía resta el choque Barcelona-Atlético en el Camp Nou donde sí o sí uno de los dos se dejará puntos en el camino, lo que le favorece a los de Chamartín.





De los rivales fuertes al Real Madrid le queda por enfrentar al Betis y al Sevilla en casa y visitar al Bilbao y Villarreal. Mientras que al Atlético le quedan cotejos, entre otros, frente al Bilbao, Real Sociedad y Barcelona.



A los azulgranas le restan partidos interesantes como ante el Villarreal, Valencia y Granada, que está en la Europa League peleando por hacer historia, sin dejar de mencionar el choque ante los atléticos.



La fecha 35 podría ir determinando al campeón de La Liga de España, pues es donde el Barcelona choca ante el Atlético y el Real Madrid ante un Sevilla que está estacionado sin competencia en la cuarta plaza y con puesto directo a Champions League.

- Jornadas restantes en La Liga del Real Madrid, Atlético y Barcelona -

Fecha 31

Atlético vs Huesca

Barcelona vs Getafe

Cádiz vs Real Madrid



Fecha 32

Real Madrid vs Betis

Villarreal vs Barcelona

Bilbao vs Atlético



Fecha 33

Atlético vs Eibar

Getafe vs Real Madrid

Barcelona vs Granada



Fecha 34

Real Madrid vs Osasuna

Valencia vs Barcelona

Elche vs Atlético



Fecha 35

Barcelona vs Atlético

Real Madrid vs Sevilla



Fecha 36

Granada vs Real Madrid

Levante vs Barcelona

Atlético vs Real Sociedad



Fecha 37

Atlético de Madrid vs Osasuna

Bilbao vs Real Madrid

Barcelona vs Celta



Fecha 38

Eibar vs Barcelona

Real Madrid vs Villarreal

Valladolid vs Atlético