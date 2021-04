La convocatoria del Real Madrid para enfrentar al Liverpool en Anfield; Zidane, con bajas de peso

El Real Madrid ya le dio vuelta a la página tras quedarse con el Clásico y este lunes se ejercitó en Valdebebas pensando en la vuelta de los cuartos de final de Champions ante Liverpool.

La sesión realizada esta mañana por la plantilla merengue se llevó a cabo bajo las estrictas normas sanitarias debido a la pandemia, ya que viajarán a suelo inglés para intentar sentenciar la eliminatoria en Anfield.

Los titulares contra el Barcelona completaron trabajo de recuperación. El resto del grupo realizó ejercicios de posesión, presión y series de partidos en un campo de reducidas dimensiones, pases y remates a puerta.

Carvajal se entrenó en solitario sobre el césped, mientras que Valverde lo hizo de forma específica en el interior de las instalaciones. Sergio Ramos y Lucas Vázquez continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Una vez finalizado el entrenamiento, Zinedine Zidane ofreció la lista de 21 jugadores para el esperado duelo frente a los Reds.

Eden Hazard, que llevaba varios días trabajando con el plantel, parecía que podía estar contra el Liverpool, pero el entrenador prefiere no arriesgar pese a que tiene muchas bajas y el belga no será de la partida. El extremo no juega desde el pasado 13 de marzo cuando sufrió una lesión ante el Elche.

Zidane seguirá sin contar con Sergio Ramos y a eso se le suma Lucas Vázquez. Los blancos seguramente jugarán con Odriozola por la derecha debido a que Carjaval tampoco está listo.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Militao, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy y Chust.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin y Arribas.

Delanteros: Benzema, Asensio, Vinícius, Mariano y Rodrygo.