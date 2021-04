Neymar revela quién lo hace feliz en el PSG: ''Le debo la suerte de estar aquí, nos entendemos tan bien''

Neymar reconoció que Mbappé es el futbolista que más lo ha ayudado en su adaptación en París desde que se marchó del FC Barcelona en 2017.

El brasileño, en un avance de una entrevista a France Football, alabó la figura del joven delantero y dijo que gracias a él sigue en la capital francesa.

Ante el creciente debate de si compartirán camiseta la próxima temporada, Neymar se ha deshecho en elogios hacia su compañero.

''Me ha enseñado mucho sobre la forma de ser de los franceses. Me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte de mi adaptación y, consecuentemente, mi suerte de estar aquí'', dice el exazulgrana en la entrevista que se publicará este martes.

Ambos jugadores fueron fichados por el PSG el mismo verano, terminan contrato en 2022 y aún no han firmado su renovación. Mbappé es el viejo anhelo Real Madrid, mientras que Ney suena cada verano para regresar al FC Barcelona y volver a jugar con Messi.

''Antes que nada, me quedé impresionado del hombre que es. Mbappé es muy considerado, agradable con todo el mundo, educado y siempre contento. Es una muy buena persona. Es la razón por la que nos entendemos tan bien desde el primer contacto que tuvimos'', añade el brasileño.

''En seguida tuve la ocasión de verle entrenar, ver su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia y pude constatar su humildad por querer mejorar continuamente. Ahí me dije: '¡Es nuestro chico de oro!' La velocidad por sí sola no significa nada. Se tiene que ser inteligente para usarla correctamente y Kylian lo es. No es solo inteligente y rápido, sino que tiene un gran repertorio de regates'', explicó Neymar.

Partido decisivo

Este martes, el PSG recibe al Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions con el marcador a favor (3-2). En el partido de ida, Mbappé fue figura al marcar un doblete.