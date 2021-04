Jugador haitiano del Arcahaie se fuga del hotel de concentración en México por crisis económica en su país

De manera insólita y triste, se ha anunciado la desaparición un jugador del equipo haitiano Arcahaei quien se encuentra en la Ciudad de México para enfrentar este martes al Cruz Azul por la Concacaf Champions League.



La prensa mexicana pudo que conocer que la persona que desertó fue el mediocampista Wilmane Exumé, quien abandonó el hotel de concentración en el DF el lunes.



El presidente del club, Pierre Richard, confesó a Mediotiempo que Exumé avisó a sus compañeros de equipo que se fugaría el lunes por la noche mediante una nota de voz, posteriormente el jugador brindó la dirección donde se hospedera con un familiar para que pudiera trasladarse.

La razón es por la terrible situación económica que atraviesa en el país caribeño, donde sufre de inseguridad. "Así es, él huyó desde ayer", dijo Richard.



En primera instancia, el Arcahaie no iba a viajar hacia suelo mexicano al no contar con los recursos económicos necesarios, a lo que Concacaf tomó manos en el asunto y se ocupó de los gastos para que la vuelta por los octavos de final de la Champions League pudiera disputarse en el estadio Azteca.



Cabe recordar que no es la primera vez un jugador de Haití se fuga durante una concentración internacional con su equipo de fútbol, pues en 2007 13 jugadores de la selección sub-17 lo hicieron cuando se encontraban en Nueva York antes de zarpar hacia Corea del Sur para un torneo de preparación rumbo a un Mundial de la categoría.