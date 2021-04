A Valverde le preguntaron por el ataque al autobús y esta fue su insólita respuesta: "De donde vengo es normal"

Muchos jugadores pudieron responder molestos y con varias quejas, pero es que si vienes de Latinoamérica el hecho de que apedreen el bus donde se transporta un equipo de fútbol no es nada del otro mundo.



Así lo dejó en claro Fede Valverde, jugador uruguayo de 22 años que, a pesar de ser mediocampista, jugó de lateral derecho la noche del miércoles ante el Liverpool, un duelo el cual jugó infiltrado, pues su pareja desveló que ‘El Pajarito’ tenía el tobillo hinchado antes del partido.





Tras lograr la clasificación a su primera semifinal de Champions League, Fede tuvo una charla efímera con ESPN. Esto fue lo que dijo:



¿Cómo te sentiste jugando en esta nueva posición ante un equipo como el Liverpool?



Para ser sincero es bravo, Liverpool es un gran equipo, Mané tiene unos metros que arranca rapidísimo, me costó (jugar como lateral), pero traté de dar lo mejor y aportar mi granito de arena al equipo.



Liverpool intentó mucho.



Sí, bueno, ellos atacan por las bandas y sabíamos que levantaban centros a lo que entraba mucha gente en el área, por lo que tratamos de corregir eso a la hora que se traban estar atentos a las marcas. Tuvimos claras, pero no las aprovechamos, venimos a ganar y no pudimos pero clasificamos"



¿Qué pasó con el autobús? ¿Les tiraron botellazos en la entrada? Si vienes de Peñarol es normal.



No pasada nada, yo vengo de allá (Uruguay) y es normal, no pasa nada. Esto te hace decir que en el campo tienes que salir a matar y jugar con todo.



¿Tiene el Real Madrid para pelear por todo esta temporada?



Sí, una vez que te pones esta camiseta tienes que luchar por ello. Tenemos lesiones, es difícil, pero sabemos que el equipo está luchando por un objetivo y daremos todo para lograrlo.