Leyendas inglesas se rinden ante Zidane: "Si fuera otro entrenador, estaríamos alabando y aplaudiendo"

A pesar de ser el entrenador más exitoso en la historia del Real Madrid y el único técnico en ganar tres Champions League consecutivas, Zinedine Zidane se mantiene como un estratega infravalorado a quien pocos halagan.



Dentro de esos pocos, se encuentran las leyendas inglesas que laboran en BT Radio, Rio Ferdinand y Steve McManaman, quienes se rindieron al enorme trabajo que realizó Zizou el miércoles al anular al Liverpool en la vuelta de cuartos de Champions para clasificarse así a cuarta semifinal en cinco temporadas como estratega blanco.





"Este hombre tiene una habilidad increíble. Lo ha hecho en poco tiempo, ha entrado y ha recogido trofeo tras trofeo de los grandes. ¿Tres Champions League como entrenador? ¡Es fenomenal! No tiene mucho que decir, nunca tuvo mucho que decir como jugador. Dejó que su fútbol hablara, ahora en su gestión es muy similar", comenzó Ferdinand.



"No es un hombre de muchas palabras, la verdad es que no es quisquilloso con nadie. Tiene mucho que ver con hacer el trabajo y lo hace de manera impecable. Simplemente llega a una final y sabe cómo ganar, la posición en la que está es única", concluyó el excapitán del Manchester United.





Steve, ex Real Madrid, también halagó el brillante trabajo de Zidane, a quien adjudicó que si fuera cualquier otro técnico tendría más reconocimiento.



"Ha hecho un trabajo increíble. Si fuera cualquier otro técnico, estaríamos rendidos y aplaudiendo. El hecho de que sea tan genial, de que no quiera aplausos, que sea agradable y relajado, la gente no cree que sea un genio táctico, pero en realidad lo es", dijo.



"Hace sus deberes, sabe jugar. Sabían dónde estaban las debilidades del Liverpool. Es genial en su trabajo. Se merece más crédito, y ciertamente se merece más crédito de la prensa española. A veces han sido brutales las críticas", concluyó McManaman.