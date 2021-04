El hombre más frío del Real Madrid: Toni Kroos y lo que hizo antes del duelo ante el Liverpool en Champions  

Los alemanes se han destacado siempre por ser futbolistas con clases, sin piedad y sobre todo fríos, así como es una de las estrellas del Real Madrid, Toni Kroos, quien ha destacado en los últimos con los blancos.



El hermano del arquitecto merengue, Félix, dio un ejemplo claro de ello en una entrevista con DAZN, donde confesó que antes del duelo ante el Liverpool por los cuartos de Champions de este jueves, platicó con él como si estuviese en el patio de su casa.





¿Cuánto tiempo antes puedes hablar con Toni?



"A él puedes llamarlo cinco minutos antes de una final del Mundial y charlar con él. Creo que hace 20 minutos estábamos hablando del partido Osnabrück contra Regensburg, que acaba de terminar en segunda división, que es el mejor resultado para nosotros. Si me informan correctamente, el partido terminó 0-1", empezó contando.



“Le dije que el empate no era malo para nosotros, pero él me contestó que era mejor que perdieran, que estaban tiesos", declaró su hermano menor, quien milita en el Eintracht Braunschweig que pelea por el no descenso en la B de Alemania.





Previamente, surgieron declaraciones relacionadas en el documental de Toni de parte de su fisioterapeuta Jaime Benito, quien solo confirmaba que el teutón tiene nervios de acero.



"Nunca se pone nervioso. Le he visto hablar por Jessica (su esposa) por teléfono justo antes de salir a jugar, tirar el celular a la mochila y salir. Y al descanso, tomarlo de nuevo para contestar un mensaje y volver al campo. No todo el mundo puede mantener la cabeza tan fría”, confesó.