Definidos: Así quedaron las llaves de cuartos de final de la Concachampions, Cruz Azul con duro rival

La Champions de Concacaf finalizó la fase de octavos de final este jueves con el pase de Columbus Crew y Monterrey.

América sufrió para sacar su boleto, las Águilas perdieron la vuelta contra el Olimpia 0-1 y quedaron empatados en el global 2-2 y se metieron pro goles como visitante.



Su rival será el Portland Timbers, que viene de eliminar al Marathón con una tremenda paliza de 5-0, en el acumulado terminaron 7-2.





Cruz Azul tuvo una llave más accesible contra el Arcahaie de Haití, el equipo azteca lo derrotó 8-0 en la vuelta y consiguió su pase.

La Máquina tendrá duros partidos de cuartos de final contra el Toronto, el club de la MLS viene de dar la sorpresa y eliminó al León.



Así quedaron los cruces



Cruz Azul vs Toronto

Monterrey vs Columbus Crew

Philadelphia Union vs Atlanta United

América vs Portland Timbers

Los cuatro juegos de ida se disputan los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de abril del 2021. En tanto, las revanchas el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de mayo del mismo año. Los horarios aún faltan por confirmarse.