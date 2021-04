Koeman lo revela: Lo que pasará si pierde la final, el estado de Piqué y Messi y sus miedos ante el Bilbao

Barcelona afrontará este sábado la final de Copa del Rey ante el Athletic Bilbao en el Ramón Sánchez Pizjuan en Sevilla. La cita es a la 1 de la tarde hora de Honduras.



En la previa de este duelo, habló el entrenador Ronald Koeman, al igual que el aquero Ter Stegen, quienes esperan conquistar un nuevo título copero y no marcharse con las manos vacías en otra temporada más, pues no dependen de sí mismos para ganar La Liga.



Esto dijo el estratega holandés sobre el rival, sus expectativas, el estado de Pique y la motivación de Messi, quien podría disputar su última final como blaugrana.





Conferencia de Koeman



Opiniones sobre el Bilbao



Somos dos equipos que hemos sufrido mucho para llegar a la final de mañana. Es un equipo muy competitivo. Los resultados contra ellos han sido justitos. Tenemos que estar bien con balón y sobre todo sin balón.



Expectativas



Los jugadores saben lo que tienen que hacer. En los últimos dos partidos el equipo perdió energía cuando no teníamos el balón. Puede ser por el parón de selecciones, pero esto no es una excusa para mañana. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar".



Estado de Piqué y motivación de Messi



Piqué estaba justo para el partido contra el Madrid, ahora está mucho mejor. Sí puede jugar mañana, sí.

Leo es un gran jugador, un gran profesional todos los días, siempre intenta hacer el máximo, quiere mejorar cosas todavía, sabe prepararse para partidos importantes y va a hacer lo máximo para ganar y levantar la Copa.



Experiencia



No hace falta motivar a los jugadores, tienen experiencia. Saben lo que tienen que hacer, pero sí tenemos que poner energía. En los últimos dos partidos perdió un poquitín energía sin balón, reaccionamos más tarde y puede ser por el tema del parón de selecciones porque la gente ha estado fuera, pero esto no es excusa. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para ganar.



Victoria sí o sí



Hemos mejorado muchas cosas. Nunca pienso en mi futuro si gano o pierdo un partido



Planteamiento



El planteamiento es siembre dominar el partido, dominar en balón y sobre todo cuando perdemos balón estará defensivamente muy bien. Para ganar mañana necesitamos a nuestros jugadores que pueden marcar la diferencia.



Pensar qué pasa si perdemos el balón ¿Estamos bien colocados? La calidad de este equipo es tener hambre en atacar es buen y el trabajo defensivo está bien hecho.



Balón parado



No podemos hacer faltas inútiles en momentos del partido y en zonas del campo. Debemos buscar nuestras armas y nuestro juego. Tenemos suficiente experiencia donde sabemos cómo tenemos que afrontar este partido.



Rectificar



No necesito esto. Laporta me ha demostrado su confianza. ¿Cada vez que haya algo a la prensa un presidente debe demostrar su confianza? Yo no lo creo. Estamos para jugar una final y ganarla. Eso es lo más importante las demás cosas no pintan nada hoy en día.



Sin sorpresas



Cuando juegas tres veces contra el mismo contrario no hay muchos secretos. Tenemos jugadores y sistemas diferentes. El Athletic es fuerte a balón parado. Es buscar nuestras armas y frenar las suyas. Tenemos que estar sin balón mejor que estuvimos la semana pasada y cuando perdemos estar mejor colocados.



Ganó la Copa como jugador



No se puede comparar ser jugador y ser entrenador. Como entrenador eres responsable de todo el equipo. Es totalmente diferente. Si se puede comparar el momento. Nos ha costado llegar aquí y ahora toca disfrutar. El club es un club ganador y mañana tenemos la oportunidad de demostrarlo otra vez.



Figura del Bilbao, Munian, preocupa



No hablo individualmente. Es un jugador importante para el Athletic, pero es parte de un equipo físicamente fuerte que tiene muchas armas y debemos estar atentos.

Continuidad

Es extraño que tenga que responder a este tipo de cosas. Hemos tenido una racha de 19 partidos y tengo que responder a preguntas sobre mi futuro. Tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Tengo un año más de contrato. Sé antes del partido lo que pasará si ganamos y lo que pasará si no ganamos. Es extraño, pero es mi trabajo, hay que lidiar con esta presión y yo lo acepto. Sé manejarla.





Conferencia de Ter Stegen



Expectativas sobre la final



Tenemos la oportunidad de ganar un título. Esperemos que nos nos pase lo de hace unos meses en la Supercopa. No tendremos 120 minutos antes del partido como aquella vez. Intentaremos estar al ciento por ciento. Será difícil, pero estaremos preparados.



Athletic, rival duro



Nos vamos a preparar como siempre para salir al campo y ganar. Nos hace mucha ilusión ganar este partido tan difícil y al mismo tiempo un título.



Campeonizar



Nunca te acostumbras a ganar títulos. Estar siempre a la altura en los partidos sean los que sean. Luchamos mucho para llegar aquí y el esfuerzo merecía esta final. Tenemos todas las posibilidades y vamos a darlo todo. Si pierdes te quedas muy triste. Ahora estamos mucho más relajados, vamos todos en una dirección. Nos concentramos en lo que tenemos que hacer en el campo.



Son favoritos



Es un partido que puede ser para uno u otro equipo, pero si hacemos nuestro trabajo creo que tenemos muy buenas oportunidades de llevarnos el título a Barcelona, pero sabemos que hay que hacer un partido completo para que esto salga bien.



Pausa FIFA



Después de la selección nos costaba un poco, pero lo importante en la Liga era ganar el partido del lunes ante el Valladolid. En la segunda parte contra el Real Madrid jugamos bien, pero tenemos que demostrarlo durante los 90 minutos si queremos ganar mañana. el parón te interrumpe un poco en lo que es el club, pero tenemos mucho por delante y estamos bien para la final de mañana.



El capitán



Tenemos que tener un equipo con personalidad. Los que llevan más años tiene que dar un paso adelante en los momentos difíciles y eso es lo que intento hacer yo. Los jóvenes están haciendo un gran trabajo y si podemos ayudarles en algo hay que hacerlo. Estoy orgullo de ellos y del grupo. Ha habido muchos cambios en la última temporada