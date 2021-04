Pochettino se pronuncia sobre la posible llegada de Ramos y el futuro de Neymar y Mbappé en el PSG

Tras eliminar al campeón Bayern Múnich en los cuartos de Champions League el martes, el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, brindó declaraciones respecto a lo difícil que ha sido llegar hasta donde están en la temporada.



De igual manera, reveló el idioma que predomina en el vestuario parisino, el futuro de Neymar y Mbappé en el club y los rumores de la llegada del Real Madrid, Sergio Ramos. Además, revela su top 3 de jugadores en el mundo.





Neymar y su renovación



El objetivo es mantener a los mejores jugadores. El club quiere conseguir la Champions y la capacidad de este club es la de mantener a Neymar y Kylian para que se queden muchos años.



El futuro de Mbappé



Creo que se va a quedar.



Prioridad



En tres meses tenemos muy buena relación. Los dos jugadores están muy comprometidos con el club. Cualquier equipo quiere tenerlos en sus filas. Soy optimista que se van a quedar. La prioridad es que sigan los jugadores del talento de Neymar y Mbappé. No pensamos en otro plan sin estos jugadores.



Gestión perfecta



No sólo es el dinero. Es la capacidad de gestión. Es una estructura. El dinero ayuda porque el talento cuesta. No creo que sea lo definitivo como por ejemplo el Tottenham sin hacer inversión llegamos a la final de la Champions.



Neymar ante el Bayern y en los entrenamientos



Hizo un gran partido al igual que todo el equipo. Brilló. Desde que llegamos ha tenido problemas y ha tenido problemas para volver. Contra el Bayern estuvo a un gran nivel. En los entrenamientos cuando lo ves te da la sensación del talento que tiene para eliminar jugadores, para el regate, cómo se gira. Es un jugador con una capacidad de los jugadores que salen de la calle. Es puro talento. Es uno de los mejores y está a ese último nivel de los genios.



Top 3 del mundo



Messi, Cristiano y Mbappé.





Mbappé en el Bernabéu



Todo el tiempo que esté en el PSG me gustaría que esté conmigo. Pelearía con toda mi fuerza para que se quede con nosotros. Tras compartir tres meses vestuarios con Kylian pelearé con todas mis fuerzas para que se quede con nosotros.



Ramos, ¿Al PSG?



No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo. Hay muchos rumores y el PSG trabaja para mejorar cada año el equipo. Falta poco tiempo para que todo se empiece a mover.



Semifinal ante el City



Me gusta enfrentarme a Pep porque lo considero el mejor entrenador del mundo y cuando quieres mejorar hay que competir con los mejores. Es un desafío enorme. el City tiene grandes individualidades.



Guardiola y Zidane



Su objetivo es la Champions. en Inglaterra está haciendo un gran trabajo. No me llama la atención. el City ha podido reinventarse tras Pellegrini y construir un equipo a su imagen y semejanza.



Zidane está al nivel de Guardiola. Han demostrado ser los mejores y lo demuestran los resultados. Difícil de entender sus críticas. No tengo dudas de que Zidane o Guardiola tengan algo por debatir. Entrenadores de ese nivel están ahí arriba".



El Real Madrid es el favorito



No es coincidencia cuando tiene tantos trofeos de esta magnitud. Hay una energía interna de un club que es ganador y hace un equilibrio y que sea competitivo. Ahora los aspirantes llegan con fuerza, energía y deseo que equiparen a los clubes que tienen esa solera. Esperemos que estemos a la altura.



Su saludo con Messi



Nos saludamos y hablamos dentro con Jordi Alba, Neymar, Rafinha. Hicimos una buena tertulia. Seguro que pronto se sabrá qué pasa con el futuro y contrato de Leo Messi.





Idioma que predomina en el vestuario



Hablamos más en inglés y en español que en francés, aunque no queremos que se pierda la identidad del club.



Robo a Di María



Fue un momento desagradable, de muchos nervios e incertidumbre. Di María no entendía porqué lo sacaba. Cuando estaba dentro se lo dije para que llamara a su mujer. Momentos de mucha tensión y nervios. Uno se da cuenta de que el fútbol pasa a un segundo plano.



Ha cumplido



Se lo decía al presidente y Leonardo que con el coronavirus tenía una vida relajada. Ahora hay partido cada tres días y medio. El sueño es la Champions. Eliminamos al Barcelona, al Bayern. La experiencia es un punto importante. El año pasado haber jugado una final da una capacidad diferente. Ese estrés lo manejan de manera diferente.